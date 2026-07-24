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Clima este viernes, 24 de julio, en zonas de Honduras

Copeco informó que continúa el ingreso de polvo del Sahara, aunque en concentraciones inferiores a los 40 microgramos por metro cúbico, por lo que no se esperan afectaciones significativas

Clima este viernes, 24 de julio, en zonas de Honduras

Panorámica de una zona de Tegucigalpa durante un día caluroso.

Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA
Tegucigalpa.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este viernes predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, aunque durante la tarde se prevén lluvias aisladas en algunas regiones del país.

Según el pronóstico oficial, una vaguada en niveles altos de la atmósfera favorecerá el desarrollo de lluvias y chubascos débiles sobre sectores de las regiones oriental y occidental.

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La institución también indicó que continúa el ingreso de polvo del Sahara, aunque en concentraciones inferiores a los 40 microgramos por metro cúbico, por lo que no se esperan afectaciones significativas en la visibilidad.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el golfo de Fonseca, influenciado por la fase de cuarto creciente de la Luna.

Copeco detalló que las temperaturas máximas alcanzarán los 39 grados Celsius en la región sur, mientras que la región norte registrará hasta 34 grados. En la zona oriental se esperan máximas de 32 grados; en las regiones central y occidental, 31 grados; la región insular llegará a 31 grados y Tegucigalpa alcanzará una temperatura máxima de 30 grados Celsius.

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Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 grados en la región occidental y los 27 grados en la región insular.

Finalmente, la institución informó que la salida del sol fue a las 5:31 de la mañana y la puesta está prevista para las 6:21 de la tarde.

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Redacción La Prensa
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