Clima este viernes en Honduras: altas temperaturas en algunas zonas

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas elevadas principalmente en la zona sur del país. El pronosticador Mario Centeno explicó que, aunque predominará el ambiente caluroso, durante horas de la tarde se presentarán lluvias débiles y aisladas en sectores montañosos de las regiones norte y oriental, debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Asimismo, las autoridades advirtieron que persiste la presencia de humo en el ambiente, situación que continúa afectando distintas zonas del territorio nacional. Las temperaturas más altas se registrarán en los departamentos de Valle y Choluteca, donde los termómetros alcanzarán hasta los 41 grados centígrados. En Cortés se esperan máximas de 36 grados y mínimas de 23, mientras que Francisco Morazán reportará temperaturas entre los 33 y 18 grados.

Persisten las condiciones secas y cálidas sobre el país, sin embargo, por la tarde el ingreso de humedad del mar Caribe producirá, precipitaciones débiles aisladas en áreas montañosas de las regiones del oriente y norte. Continúa la presencia de humo. pic.twitter.com/ugPr0FtNRB — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 15, 2026