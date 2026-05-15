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Clima este viernes en Honduras: altas temperaturas en algunas zonas

Asimismo, las autoridades advirtieron que persiste la presencia de humo en el ambiente, situación que continúa afectando distintas zonas del territorio nacional

Clima este viernes en Honduras: altas temperaturas en algunas zonas

Un día soleado en Tegucigalpa, capital de Honduras.

 Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas elevadas principalmente en la zona sur del país.

El pronosticador Mario Centeno explicó que, aunque predominará el ambiente caluroso, durante horas de la tarde se presentarán lluvias débiles y aisladas en sectores montañosos de las regiones norte y oriental, debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe.

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Asimismo, las autoridades advirtieron que persiste la presencia de humo en el ambiente, situación que continúa afectando distintas zonas del territorio nacional.

Las temperaturas más altas se registrarán en los departamentos de Valle y Choluteca, donde los termómetros alcanzarán hasta los 41 grados centígrados. En Cortés se esperan máximas de 36 grados y mínimas de 23, mientras que Francisco Morazán reportará temperaturas entre los 33 y 18 grados.

Por otro lado, Intibucá mantendrá el clima más fresco del país, con temperaturas mínimas de hasta 14 grados centígrados.

Copeco también detalló que el oleaje permanecerá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación marítima.

Además, el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto menguante. La salida del sol se registró a las 5:22 de la mañana y la puesta será a las 6:09 de la tarde.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante las altas temperaturas y la presencia de humo en el ambiente.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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