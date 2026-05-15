Clima este viernes en Honduras: altas temperaturas en algunas zonas

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas elevadas principalmente en la zona sur del país.
El pronosticador Mario Centeno explicó que, aunque predominará el ambiente caluroso, durante horas de la tarde se presentarán lluvias débiles y aisladas en sectores montañosos de las regiones norte y oriental, debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe.
Asimismo, las autoridades advirtieron que persiste la presencia de humo en el ambiente, situación que continúa afectando distintas zonas del territorio nacional.
Las temperaturas más altas se registrarán en los departamentos de Valle y Choluteca, donde los termómetros alcanzarán hasta los 41 grados centígrados. En Cortés se esperan máximas de 36 grados y mínimas de 23, mientras que Francisco Morazán reportará temperaturas entre los 33 y 18 grados.
Persisten las condiciones secas y cálidas sobre el país, sin embargo, por la tarde el ingreso de humedad del mar Caribe producirá, precipitaciones débiles aisladas en áreas montañosas de las regiones del oriente y norte. Continúa la presencia de humo. pic.twitter.com/ugPr0FtNRB— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 15, 2026
Por otro lado, Intibucá mantendrá el clima más fresco del país, con temperaturas mínimas de hasta 14 grados centígrados.
Copeco también detalló que el oleaje permanecerá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación marítima.
Además, el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto menguante. La salida del sol se registró a las 5:22 de la mañana y la puesta será a las 6:09 de la tarde.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante las altas temperaturas y la presencia de humo en el ambiente.