Clima este viernes en Honduras: calor intenso en algunas zonas

​​​​​San Pedro Sula.

Honduras se prepara para un viernes de calor intenso este 10 de abril, bajo un cielo mayormente despejado que elevará las temperaturas en casi todo el territorio nacional. De acuerdo con el reporte de Cenaos, las condiciones secas y el ambiente cálido serán la norma durante el día, aunque se espera que el ingreso de humedad desde el mar Caribe altere ligeramente el panorama hacia la tarde, provocando algunas lluvias débiles y aisladas en sectores específicos del norte y el oriente del país.

El punto crítico de esta jornada se sentirá en la zona sur, donde el termómetro alcanzará los 40°C, consolidándose como la región más calurosa. En contraste, el centro del país y la capital experimentarán máximas de 34°C y 30°C respectivamente, mientras que en el occidente se registrará el clima más fresco de la jornada, con temperaturas que podrían descender hasta los 14°C durante la madrugada. Por su parte, la zona norte y el oriente mantendrán valores estables alrededor de los 31°C y 32°C.