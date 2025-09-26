Clima hoy en Honduras: Copeco anuncia condiciones variables

Condiciones climáticas variables serán las que predominen en Honduras este viernes, 26 de septiembre, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
De acuerdo con el pronosticador Víctor Ortega, durante las primeras horas del día se espera cielo poco nublado y ambiente cálido en la mayor parte del país.
Sin embargo, en el transcurso de la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad y precipitaciones debido a la convergencia de humedad y viento procedente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.
Este fenómeno provocará lluvias y chubascos dispersos, que podrían presentarse con intensidad moderada a fuerte en zonas del suroccidente, centro y sur, mientras que en el oriente y norte se esperan lluvias aisladas.
En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco reportó que el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre uno y tres pies, y en el Golfo de Fonseca entre dos y cuatro pies, por lo que se recomienda precaución a pescadores y comunidades costeras.
🌦️Buenos días Honduras🌦️— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 26, 2025
Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/6u2ebh9TiW
Temperaturas
Las temperaturas máximas y mínimas previstas para este viernes son las siguientes: Atlántida registrará entre 33 °C y 23 °C; Choluteca 35 °C y 24 °C; Colón 33 °C y 26 °C; Comayagua 31 °C y 21 °C; Copán 32 °C y 21 °C; Cortés 33 °C y 25 °C; El Paraíso 28 °C y 18 °C; Francisco Morazán 30 °C y 20 °C; Gracias a Dios 34 °C y 29 °C; Intibucá 25 °C y 13 °C; Islas de la Bahía 32 °C y 28 °C; La Paz 30 °C y 21 °C; Lempira 30 °C y 20 °C; Ocotepeque 32 °C y 21 °C; Olancho 34 °C y 22 °C; Santa Bárbara 34 °C y 25 °C; Valle 35 °C y 25 °C, y Yoro 32 °C y 20 °C.
Copeco reiteró su llamado a la población para mantenerse informada a través de los boletines oficiales y tomar medidas preventivas, especialmente en las zonas con mayor riesgo de deslizamientos o inundaciones.