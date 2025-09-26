  1. Inicio
  2. · Honduras

Clima hoy en Honduras: Copeco anuncia condiciones variables

De acuerdo con el pronosticador, durante las primeras horas del día se espera cielo poco nublado y ambiente cálido en la mayor parte del país

Clima hoy en Honduras: Copeco anuncia condiciones variables

Panorama del horizonte urbano de Tegucigalpa.

Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA
Tegucigalpa.

Condiciones climáticas variables serán las que predominen en Honduras este viernes, 26 de septiembre, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el pronosticador Víctor Ortega, durante las primeras horas del día se espera cielo poco nublado y ambiente cálido en la mayor parte del país.

Gobierno inicia construcción de carretera de cuatro carriles desde La Barca a El Progreso

Sin embargo, en el transcurso de la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad y precipitaciones debido a la convergencia de humedad y viento procedente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

Este fenómeno provocará lluvias y chubascos dispersos, que podrían presentarse con intensidad moderada a fuerte en zonas del suroccidente, centro y sur, mientras que en el oriente y norte se esperan lluvias aisladas.

En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco reportó que el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre uno y tres pies, y en el Golfo de Fonseca entre dos y cuatro pies, por lo que se recomienda precaución a pescadores y comunidades costeras.

Temperaturas

Las temperaturas máximas y mínimas previstas para este viernes son las siguientes: Atlántida registrará entre 33 °C y 23 °C; Choluteca 35 °C y 24 °C; Colón 33 °C y 26 °C; Comayagua 31 °C y 21 °C; Copán 32 °C y 21 °C; Cortés 33 °C y 25 °C; El Paraíso 28 °C y 18 °C; Francisco Morazán 30 °C y 20 °C; Gracias a Dios 34 °C y 29 °C; Intibucá 25 °C y 13 °C; Islas de la Bahía 32 °C y 28 °C; La Paz 30 °C y 21 °C; Lempira 30 °C y 20 °C; Ocotepeque 32 °C y 21 °C; Olancho 34 °C y 22 °C; Santa Bárbara 34 °C y 25 °C; Valle 35 °C y 25 °C, y Yoro 32 °C y 20 °C.

Copeco reiteró su llamado a la población para mantenerse informada a través de los boletines oficiales y tomar medidas preventivas, especialmente en las zonas con mayor riesgo de deslizamientos o inundaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias