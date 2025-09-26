Clima hoy en Honduras: Copeco anuncia condiciones variables

Tegucigalpa.

Condiciones climáticas variables serán las que predominen en Honduras este viernes, 26 de septiembre, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). De acuerdo con el pronosticador Víctor Ortega, durante las primeras horas del día se espera cielo poco nublado y ambiente cálido en la mayor parte del país.

Sin embargo, en el transcurso de la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad y precipitaciones debido a la convergencia de humedad y viento procedente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico. Este fenómeno provocará lluvias y chubascos dispersos, que podrían presentarse con intensidad moderada a fuerte en zonas del suroccidente, centro y sur, mientras que en el oriente y norte se esperan lluvias aisladas. En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco reportó que el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre uno y tres pies, y en el Golfo de Fonseca entre dos y cuatro pies, por lo que se recomienda precaución a pescadores y comunidades costeras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

🌦️Buenos días Honduras🌦️

Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/6u2ebh9TiW — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 26, 2025

Temperaturas