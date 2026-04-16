Clima seco en mayoría de zonas de Honduras este jueves

San Pedro Sula.

El clima seco predominará en Honduras este jueves 16 de abril, con escasas probabilidades de lluvia en la mayor parte del país, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). A lo largo de la jornada se prevé un ambiente estable, lo que limitará la formación de precipitaciones en la mayoría de las regiones. Sin embargo, hacia horas de la tarde podrían presentarse lluvias débiles y aisladas en sectores del oriente del territorio nacional.

Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que estas condiciones responden al comportamiento atmosférico actual. “Persisten las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”, indicó. El especialista agregó que la humedad proveniente del mar Caribe generará algunos eventos puntuales de lluvia. “Por la tarde, el transporte de humedad desde el Caribe estará produciendo precipitaciones débiles y muy aisladas en sectores de la región oriental del país”, detalló Luis Fonseca, pronosticador de Cenaos.

🌦️Buenos días Honduras🌦️

Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/c90kIJv6en — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 16, 2026

En cuanto al estado del mar, el organismo reportó oleaje de entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe, mientras que en el golfo de Fonseca se prevén alturas de entre 2 y 4 pies.