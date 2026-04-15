Calor persistirá este miércoles en mayoría de zonas de Honduras

San Pedro Sula.

El clima caluroso continuará predominando en Honduras este miércoles 15 de abril, con escasas lluvias en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). A lo largo del día se espera estabilidad atmosférica, lo que favorecerá condiciones mayormente secas. No obstante, hacia la tarde podrían registrarse cambios puntuales debido al ingreso de humedad desde el Caribe.

Mario Centeno, meteorólogo de Cenaos, explicó que estas condiciones permitirán únicamente precipitaciones débiles y aisladas, concentradas en zonas montañosas del norte y oriente del país. “Por la tarde, el ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional provocará precipitaciones débiles aisladas en sectores montañosos de la región norte y oriente”, detalló Mario Centeno, meteorólogo de Cenaos. El calor será uno de los factores más notorios de la jornada, con temperaturas elevadas en la mayoría de las regiones, especialmente durante la tarde, lo que mantendrá una sensación térmica alta. En el sur del país se esperan los valores más extremos, con máximas que podrían alcanzar los 40 °C. En contraste, el occidente presentará temperaturas más frescas, con mínimas de hasta 15 °C.