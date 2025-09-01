Clima este lunes 1 de septiembre en Honduras:

San Pedro Sula.

Condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño prevé la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) para este lunes 1 de septiembre. Existe posibilidad de lluvias y chubascos débiles en horas de la tarde debido al ingreso de brisas del mar Caribe y del océano Pacífico, pero sólo afectaría algunas regiones costeras.

En cuanto a las temperaturas, Valle y Choluteca se perfilan como las zonas más calurosas, alcanzando hasta los 38 °C, acompañados de chubascos y, en el caso de Choluteca, tormentas eléctricas. Cortés también se suma a los departamentos más cálidos con 38 °C, con probabilidad de lluvias.

🌦️Buenos días Honduras🌦️

Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/MtIlugmraa — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 1, 2025

El occidente registrará un ambiente más fresco: en Lempira se esperan máximas de 30 °C y mínimas de 18, con lluvias ligeras; en Ocotepeque los valores oscilarán entre 31 y 18 °C. Por su parte, Intibucá presentará el clima más templado con máximas de 26 °C bajo cielo nublado. Olancho alcanzará 33 °C de máxima con chubascos débiles, mientras en Santa Bárbara el termómetro marcará 33 °C como máximo y 22 °C como mínimo, en medio de cielos parcialmente soleados. Yoro reportará 31 °C, descendiendo hasta los 19 °C en la noche.