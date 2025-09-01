  1. Inicio
Clima este lunes 1 de septiembre en Honduras:

Condiciones secas predominarán en el territorio hondureño, aunque chubascos podrían presentarse en horas de la tarde

San Pedro Sula.

Condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño prevé la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) para este lunes 1 de septiembre.

Existe posibilidad de lluvias y chubascos débiles en horas de la tarde debido al ingreso de brisas del mar Caribe y del océano Pacífico, pero sólo afectaría algunas regiones costeras.

En cuanto a las temperaturas, Valle y Choluteca se perfilan como las zonas más calurosas, alcanzando hasta los 38 °C, acompañados de chubascos y, en el caso de Choluteca, tormentas eléctricas. Cortés también se suma a los departamentos más cálidos con 38 °C, con probabilidad de lluvias.

El occidente registrará un ambiente más fresco: en Lempira se esperan máximas de 30 °C y mínimas de 18, con lluvias ligeras; en Ocotepeque los valores oscilarán entre 31 y 18 °C. Por su parte, Intibucá presentará el clima más templado con máximas de 26 °C bajo cielo nublado.

Olancho alcanzará 33 °C de máxima con chubascos débiles, mientras en Santa Bárbara el termómetro marcará 33 °C como máximo y 22 °C como mínimo, en medio de cielos parcialmente soleados. Yoro reportará 31 °C, descendiendo hasta los 19 °C en la noche.

En la zona centro, Francisco Morazán y El Paraíso tendrán temperaturas similares, con picos de 31 °C y mínimas de 18. En Comayagua se anticipan 33 °C con lluvias ligeras, y en Copán hasta 31 °C con precipitaciones de baja intensidad.

El litoral Caribe mostrará condiciones estables en Atlántida (31-24 °C), aunque Colón reportará hasta 35 °C y lluvias débiles. En el extremo oriental, Gracias a Dios tendrá máximas de 32 °C con lluvias ligeras. Finalmente, Islas de la Bahía y La Paz presentarán temperaturas de 32 °C, con mínimas de 26 y 20 respectivamente.

Respecto al oleaje, Copeco indicó que en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca variará de 2 a 4 pies. El sol saldrá a las 5:37 de la mañana y se pondrá a las 6:00 de la tarde, en una jornada marcada por la fase lunar de Cuarto Creciente.

La institución reiteró que, aunque prevalecerán condiciones estables, se recomienda precaución en las zonas donde se esperan lluvias vespertinas, debido a posibles tormentas eléctricas y acumulación de agua en puntos vulnerables.

