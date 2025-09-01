Clima este lunes 1 de septiembre en Honduras:

Condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño prevé la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) para este lunes 1 de septiembre.
Existe posibilidad de lluvias y chubascos débiles en horas de la tarde debido al ingreso de brisas del mar Caribe y del océano Pacífico, pero sólo afectaría algunas regiones costeras.
En cuanto a las temperaturas, Valle y Choluteca se perfilan como las zonas más calurosas, alcanzando hasta los 38 °C, acompañados de chubascos y, en el caso de Choluteca, tormentas eléctricas. Cortés también se suma a los departamentos más cálidos con 38 °C, con probabilidad de lluvias.
🌦️Buenos días Honduras🌦️— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 1, 2025
Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/MtIlugmraa
El occidente registrará un ambiente más fresco: en Lempira se esperan máximas de 30 °C y mínimas de 18, con lluvias ligeras; en Ocotepeque los valores oscilarán entre 31 y 18 °C. Por su parte, Intibucá presentará el clima más templado con máximas de 26 °C bajo cielo nublado.
Olancho alcanzará 33 °C de máxima con chubascos débiles, mientras en Santa Bárbara el termómetro marcará 33 °C como máximo y 22 °C como mínimo, en medio de cielos parcialmente soleados. Yoro reportará 31 °C, descendiendo hasta los 19 °C en la noche.
En la zona centro, Francisco Morazán y El Paraíso tendrán temperaturas similares, con picos de 31 °C y mínimas de 18. En Comayagua se anticipan 33 °C con lluvias ligeras, y en Copán hasta 31 °C con precipitaciones de baja intensidad.
El litoral Caribe mostrará condiciones estables en Atlántida (31-24 °C), aunque Colón reportará hasta 35 °C y lluvias débiles. En el extremo oriental, Gracias a Dios tendrá máximas de 32 °C con lluvias ligeras. Finalmente, Islas de la Bahía y La Paz presentarán temperaturas de 32 °C, con mínimas de 26 y 20 respectivamente.
Respecto al oleaje, Copeco indicó que en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca variará de 2 a 4 pies. El sol saldrá a las 5:37 de la mañana y se pondrá a las 6:00 de la tarde, en una jornada marcada por la fase lunar de Cuarto Creciente.
La institución reiteró que, aunque prevalecerán condiciones estables, se recomienda precaución en las zonas donde se esperan lluvias vespertinas, debido a posibles tormentas eléctricas y acumulación de agua en puntos vulnerables.