Lluvias en dos zonas de Honduras este miércoles 3 de septiembre

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La entidad de previsión meteorológica indicó que durante esta jornada, principalmente en horas de la mañana, predominarán condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones del clima este miércoles 3 de septiembre de 2025 en Honduras.

No obstante, en horas de la tarde se prevé el ingreso de brisa procedente del océano Pacífico, lo que generará precipitaciones débiles en algunos sectores de las regiones sur y occidente del país.

De acuerdo con la institución, el resto del territorio permanecerá con ambiente estable, aunque no se descartan lluvias aisladas en zonas montañosas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 y 36 grados Celsius. La región sur y norte serán las más cálidas, mientras que el occidente y suroccidente serán las zonas con el clima más fresco.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones en carretera debido a posibles suelos húmedos en los sectores donde se registren lluvias.