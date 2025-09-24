Lluvias en estas zonas de Honduras hoy miércoles 24 de septiembre

San Pedro Sula.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que este miércoles 24 de septiembre se registrarán lluvias leves y dispersas en zonas del oriente, norte y occidente del país, generadas por vientos provenientes del este que trasladan humedad desde el mar Caribe. En las demás regiones predominarán condiciones soleadas y temperaturas elevadas, aunque en horas de la tarde podrían formarse nublados aislados sin mayor incidencia. Los expertos subrayan que, pese a las precipitaciones previstas, no se esperan acumulados importantes de agua.

El pronosticador José Pavón detalló que el oleaje se mantendrá en parámetros normales, con alturas de uno a tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el Golfo de Fonseca, lo que garantiza estabilidad en ambas costas. En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa presentará entre 18 y 28 grados Celsius, mientras que la zona central y norte alcanzarán máximas de 31. En el oriente el termómetro podría llegar a 32 y en la región insular a 30. El occidente será la zona más fresca con mínima de 16 y máxima de 30, en contraste con el sur que registrará hasta 36 grados.

🌦️Buenos días Honduras🌦️

Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/ueckwg9h7j — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 24, 2025

Recomendaciones