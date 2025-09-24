  1. Inicio
Lluvias en estas zonas de Honduras hoy miércoles 24 de septiembre

El occidente será la zona más fresca con temperatura mínima de 16 y máxima de 30, en contraste con el sur que registrará hasta 36 grados

Ciudadanos caminan durante un día lluvioso en Tegucigalpa. Foto de archivo.

Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA
San Pedro Sula.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que este miércoles 24 de septiembre se registrarán lluvias leves y dispersas en zonas del oriente, norte y occidente del país, generadas por vientos provenientes del este que trasladan humedad desde el mar Caribe.

En las demás regiones predominarán condiciones soleadas y temperaturas elevadas, aunque en horas de la tarde podrían formarse nublados aislados sin mayor incidencia. Los expertos subrayan que, pese a las precipitaciones previstas, no se esperan acumulados importantes de agua.

Lluvias ya dejan tres muertos y miles de afectados en Honduras

El pronosticador José Pavón detalló que el oleaje se mantendrá en parámetros normales, con alturas de uno a tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el Golfo de Fonseca, lo que garantiza estabilidad en ambas costas.

En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa presentará entre 18 y 28 grados Celsius, mientras que la zona central y norte alcanzarán máximas de 31. En el oriente el termómetro podría llegar a 32 y en la región insular a 30. El occidente será la zona más fresca con mínima de 16 y máxima de 30, en contraste con el sur que registrará hasta 36 grados.

Recomendaciones

Cenaos recordó a la población tomar precauciones en áreas del sur y del oriente, donde las altas temperaturas pueden incrementar el riesgo de incendios forestales. Asimismo, recomendaron a quienes realicen actividades al aire libre mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

