Lluvias en cuatro regiones de Honduras este viernes 15 de agosto

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este viernes 15 de agosto de 2025 en Honduras. La entidad de previsión indicó que durante esta jornada se prevé la influencia de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

El ingreso de esa humedad generará lluvias y chubascos débiles y dispersos en la región oriental, así como en sectores del norte, sur y centro del país en horas de la tarde y noche. Las precipitaciones serán débiles y de carácter aislado, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

Polvo del Sahara

La institución también advirtió sobre la presencia de polvo del Sahara durante la mañana y parte de la tarde, aunque en concentraciones inferiores a los 50 microgramos por metro cúbico.