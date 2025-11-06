Clima este jueves en Honduras: precipitaciones en algunas zonas

San Pedro Sula.

Honduras experimentará este jueves condiciones mayormente secas durante las primeras horas del día; sin embargo, por la tarde se esperan lluvias débiles y dispersas en varias zonas del país. Así lo informó Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

De acuerdo con Centeno, las precipitaciones estarán relacionadas con el ingreso de humedad desde el Caribe, impulsada por los vientos del noreste y del este, además del flujo de la brisa proveniente del Pacífico. “Durante la mañana predominarán las condiciones secas sobre la mayor parte del territorio nacional. En horas de la tarde, el ingreso de humedad del Caribe y la influencia del viento del noreste y este generarán lluvias débiles e intermitentes, principalmente en zonas montañosas del oriente”, explicó el especialista.

Condiciones mayormente secas por la mañana, mientras que, por la tarde el viento del noreste y este, transportarán humedad del mar Caribe, además el ingreso de la brisa del océano Pacífico, generarán precipitaciones débiles y aisladas sobre la mayor parte del país, los mayores...

Oleaje y temperaturas

Estado del mar y temperaturas El oleaje se mantendrá estable: entre uno y tres pies de altura en el mar Caribe, y de dos a cuatro pies en el golfo de Fonseca, detalló el pronosticador. En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 27 grados y una mínima de 17.En la zona central, los valores oscilarán entre 18 y 29 grados, mientras que en la región norte se prevén temperaturas entre 22 y 30 grados.