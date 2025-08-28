  1. Inicio
Vaguada y onda tropical dejarán lluvias este jueves en Honduras

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en sectores del centro y occidente.

Condiciones del clima en Honduras este jueves 28 de agosto de 2025.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pronosticó cuáles serán las condiciones climáticas que persistirán este jueves 28 de agosto de 2025 en Honduras.

Según Copeco, durante esta jornada se presentarán lluvias en gran parte del territorio hondureño, producto de la formación de una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical.

Búsqueda del barco desaparecido “Lucky Lady” pasará a la Fuerza Naval

La entidad de predicción climática detalló que se producirán precipitaciones de variada intensidad, que podrían ser débiles, moderadas e incluso ocasionalmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica.

Los mayores acumulados de lluvia se registrarían en sectores del centro y occidente del país, mientras que en las demás regiones las precipitaciones serán intermitentes.

Las autoridades de contingencias recomiendan a la población hondureña tomar precauciones ante posibles afectaciones en zonas vulnerables.

En algunas áreas podrían registrarse crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como reducción de visibilidad en carreteras debido a las lluvias.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

