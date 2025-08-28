Vaguada y onda tropical dejarán lluvias este jueves en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Según Copeco, durante esta jornada se presentarán lluvias en gran parte del territorio hondureño, producto de la formación de una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) pronosticó cuáles serán las condiciones climáticas que persistirán este jueves 28 de agosto de 2025 en Honduras.

La entidad de predicción climática detalló que se producirán precipitaciones de variada intensidad, que podrían ser débiles, moderadas e incluso ocasionalmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica.

Los mayores acumulados de lluvia se registrarían en sectores del centro y occidente del país, mientras que en las demás regiones las precipitaciones serán intermitentes.

Las autoridades de contingencias recomiendan a la población hondureña tomar precauciones ante posibles afectaciones en zonas vulnerables.

En algunas áreas podrían registrarse crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como reducción de visibilidad en carreteras debido a las lluvias.