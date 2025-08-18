Lluvias a partir de la tarde: clima este lunes 18 de agosto en Honduras

San Pedro Sula.

Un cambio en las condiciones del clima marcará la jornada de este lunes 18 de agosto en el territorio nacional, según el más reciente informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Aunque la mañana será mayormente seca en la mayor parte del país, se prevé que durante la tarde y primeras horas de la noche se registren lluvias de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas.

Los especialistas explicaron que este comportamiento obedece a la formación de una vaguada en altura y a la convergencia de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe.

Condiciones secas por la mañana, mientras que, por la tarde la formación de una vaguada en altura y la convergencia de viento y humedad provenientes del océano Pacífico y el mar Caribe provocarán precipitaciones débiles a moderadas con actividad eléctrica y los mayores acumulados... pic.twitter.com/f6hcAVzWvo — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) August 18, 2025

Las precipitaciones más significativas se esperan en las regiones del suroccidente, sur y centro del país, mientras que en el resto del territorio podrían presentarse lluvias débiles y de forma aislada. En cuanto a las temperaturas, los valores más altos se registrarán en Choluteca y Valle, con máximas de hasta 36 grados. En contraste, Intibucá será la zona más fresca con mínimas de 14 grados. Olancho, Comayagua y Cortés reportarán máximas de 33 grados, mientras que en Francisco Morazán, donde se ubica Tegucigalpa, se esperan temperaturas de entre 17 y 30 grados. Copeco instó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos y tormentas eléctricas.