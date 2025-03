Cinco días sin cirugías por falta de insumos en Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras

El Hospital Escuela acumula cinco días sin operaciones, lo que conllevó la cancelación de más de 300 cirugías selectivas y en al menos una decena de casos críticos. Esta situación ha obligado al personal médico a improvisar soluciones, como aplicar yeso, en lugar de practicar las operaciones requeridas.

La crisis en el Hospital Escuela sigue siendo evidente, según denuncias constantes del personal médico. Enoc González, especialista en medicina interna, expresó: “No tenemos insumos para atender a los pacientes, no hay guantes, no hay botas, no hay vestimenta quirúrgica, y además las lavadoras están en mal estado, lo que genera un retroceso en la atención”.