César Pinto se reúne con Nayib Bukele para fortalecer cooperación entre Honduras y El Salvador

San Salvador, El Salvador.

César Pinto, embajador de Honduras en El Salvador, sostuvo este miércoles una reunión oficial con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en un encuentro enfocado en fortalecer los vínculos diplomáticos, la cooperación bilateral y los proyectos de desarrollo entre ambas naciones centroamericanas.

La reunión permitió abordar diversos temas de interés común relacionados con el fortalecimiento de las relaciones entre Honduras y El Salvador, países que mantienen una estrecha relación histórica, comercial y cultural dentro de la región.

De acuerdo con la información oficial, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar impulsando mecanismos de diálogo permanente que permitan ampliar las oportunidades de cooperación en beneficio de la población de los dos países.