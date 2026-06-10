César Pinto se reúne con Nayib Bukele para fortalecer cooperación entre Honduras y El Salvador

César Pinto, embajador de Honduras en El Salvador, sostuvo este miércoles una reunión oficial con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en un encuentro enfocado en fortalecer los vínculos diplomáticos, la cooperación bilateral y los proyectos de desarrollo entre ambas naciones centroamericanas.
La reunión permitió abordar diversos temas de interés común relacionados con el fortalecimiento de las relaciones entre Honduras y El Salvador, países que mantienen una estrecha relación histórica, comercial y cultural dentro de la región.
De acuerdo con la información oficial, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar impulsando mecanismos de diálogo permanente que permitan ampliar las oportunidades de cooperación en beneficio de la población de los dos países.
Durante el encuentro también se analizaron iniciativas orientadas a promover el desarrollo económico y social, así como acciones que contribuyan al bienestar de los ciudadanos hondureños y salvadoreños.
Las conversaciones incluyeron temas vinculados a la integración regional, considerada una de las principales herramientas para fortalecer la competitividad y el crecimiento de Centroamérica frente a los desafíos globales.
Asimismo, se destacó la necesidad de intercambiar experiencias exitosas en distintas áreas de gestión pública, con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración que generen resultados concretos para ambos gobiernos.
La reunión ocurre en un contexto en el que Honduras y El Salvador buscan consolidar proyectos conjuntos que permitan fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación institucional.
El encuentro forma parte de los esfuerzos diplomáticos encaminados a consolidar una agenda de trabajo conjunta que facilite la ejecución de programas de cooperación en áreas consideradas prioritarias.
La reunión entre el embajador César Pinto y el mandatario salvadoreño refleja el interés de ambos gobiernos en continuar profundizando los mecanismos de colaboración bilateral y el diálogo político.