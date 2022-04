Centros de vacunación que estarán abiertos en Cortés durante Semana Santa

La Secretaría de Salud anunció los lugares del departamento de Cortés donde se aplicará la vacuna contra el covid-19 durante la Semana Santa.

Se estará aplicando la primera y segunda dosis a niños de 5 a 11 años, primera y segunda dosis, además de refuerzo a la población mayor de 12 años y embarazadas. Se pondrá la segunda dosis de refuerzo a personal de salud y cuerpos de socorro como ser: bomberos, de la Cruz Roja y de la Copeco.

A continuación los establecimientos que estarán disponibles:

- Omoa: en el policlínico Cuyamel y centro de salud Omoa, de 7:00 am a 1:00 pm.

- Puerto Cortés: centros de salud Bajamar, Travesía y Cornelio Moncada, de 8:00 am a 12:00 pm.

- Choloma: Servicio Materno Infantil Choloma, que funcionará las 24 horas, mientras que el triaje de casino cholomeño será de 7:00 am a 3:00 pm.

- Villanueva: Estación de Bomberos, de 7:00 am a 4:00 pm, mientras que en los centros de salud José Inés Rápalo, de 7:00 am a 3:00 pm, y en el caso de El Perico, de 7:00 am a 1:00 pm.

- La Lima: triaje de La Lima, de 7:00 am a 7:00 pm.

- San Manuel: triaje Linardo Nectalí Garrido, de 7:00 am a 1:00 pm.

- Pimienta: centro de triaje Pimienta, de 7:00 am a 3:00 pm.

- San Francisco: centro de salud Río Lindo, de 7:00 am a 3:00 pm.

- Santa Cruz: Servicio Materno Infantil Juan Pablo II, las 24 horas, mientras que en los triajes Santa Cruz y Peña Blanca será de 7:00 am a 3:00 pm.

La Región Metropolitana de San Pedro Sula anunció que los establecimientos de salud brindarán atención de manera normal los lunes 11 y martes 12 de abril, en un horario de 7:30 am a 3:00 pm, mientras que el miércoles será de 7:30 am a 12:00 del mediodía.

El centro de atención temporal de triaje y estabilización de Infop seguirá atendiendo a la población que lo requiera las 24 horas de los siete días de la semana. Se continuará vacunando contra el covid-19 en los establecimientos de salud de lunes a miércoles, mientras que el jueves 14 y viernes 15 de abril se realizarán brigadas de vacunación en los sitios turísticos.

- El lunes 11 y martes 12 de abril: centros de salud y macro distrito Las Palmas, de 8:00 am a 2:00 pm, mientras que en la Terminal de Buses, de 8:00 am a 1:00 pm.

- Miércoles 13 de abril: en los centros de salud y macro distrito Las Palmas, de 8:00 am a 12:00 del mediodía, mientras que en la Terminal de Buses, de 8:00 am a 1:00 pm.

- Jueves 14 y viernes 15 de abril: en el balneario de Armenta y centro de salud Miguel Paz Barahona, de 8:00 am a 12:00 del mediodía. -

- Lunes 11 al viernes 15 de abril: en el balneario Aqua Mundo, carretera al Zapotal, de 8:00 am a 12:00 del mediodía.