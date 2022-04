Cuña de alta presión sigue ocasionando lluvias en la mayoría de regiones de Honduras

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó desde ayer sábado por la tarde que una cuña de alta presión estará produciendo fuertes lluvias durante 48 horas, por lo que se pide la población tener precaución, especialmente a los vacacionistas que se desplazan por las carreteras y disfrutan de los sitios turísticos del litoral atlántico.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, el fenómeno está provocando precipitaciones de moderadas a fuertes en el municipio de Omoa, Cortés, y en las ciudades de Tela y La Ceiba, en Atlántida.

El fenómeno climático también está afectando los departamentos de Colón, Gracias a Dios, el norte de Yoro y en el Valle de Sula, según análisis de Cenaos.

Las autoridades del ente estatal recomendaron a la población aplicar medidas de prevención, sobre todo en las zonas costeras, ya que la cuña de alta presión está incrementando el oleaje y genera olas con mayor fuerza de ingreso en las zonas de playa, por lo que las corrientes de retorno pueden arrastrar personas.

Debido al alto oleaje que el fenómeno provoca en la zona costera del caribe, Copeco solicitó a las capitanías de puerto y Marina Mercante restringir la navegación para evitar el colapso de embarcaciones, especialmente de bajo calado.

Además, se pidió a quienes ya se encuentran gozando del feriado de Semana Santa en las playas, tomar todas las precauciones y no descuidar, especialmente a niños y adultos mayores. También se aconsejó no viajar después de las 6:00 pm y antes de las 6:00 am por efectos de visibilidad, ya que las carreteras están húmedas debido a las lluvias, lo que puede generar el derrapamiento de vehículos.