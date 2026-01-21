Carlos Umaña: “La decisión es que Cálix sea el presidente provisional”

Tegucigalpa, Honduras.

Diputados electos de las diferentes bancadas llegaron en horas de la mañana de este miércoles al Congreso Nacional para participar en la sesión preparatoria destinada a la instalación de la Junta Directiva provisional, paso inicial del nuevo período legislativo 2026-2030. El doctor Carlos Umaña, diputado liberal por el departamento de Cortés, confirmó que la bancada del Partido Liberal mantiene una postura unificada en torno a la elección de la directiva provisional y descartó cualquier respaldo a candidatos del Partido Nacional. “Dentro de la bancada, pero la junta provisional es lo importante. Hoy vamos por un liberal. La decisión de los 41 fue que, si no es un liberal, vamos planilla contra planilla”, afirmó Umaña. El congresista reiteró que la decisión fue tomada la noche anterior y que, hasta el momento, no existe intención de modificarla.

"No vamos a apoyar a ningún nacionalista en este momento para la presidencia, ni siquiera para la directiva provisional. Eso fue lo que decidimos anoche y espero no se cambie", subrayó Umaña. Consultado sobre una posible alianza con el Partido Libertad y Refundación (Libre), Umaña fue enfático al señalar que no hay ningún acuerdo. "No hay ninguna alianza. Así fue lo último que decidimos. Los 41 vamos a votar por un liberal, aun para esta directiva provisional", expresó. El diputado también indicó que la bancada liberal acordó respaldar al diputado Jorge Cálix como candidato a la presidencia provisional del Congreso. "Quedamos de respaldar a Cálix para que sea hoy el presidente provisional. No estamos dispuestos a darle ningún voto a ningún nacionalista", insistió. Umaña añadió que, de ser necesario, los diputados liberales están dispuestos a votar las veces que sean requeridas hasta lograr la conformación de la directiva provisional.

Marco legal y proceso legislativo

El período de la actual legislatura concluirá este miércoles, con la elección de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, la cual deberá ser ratificada el próximo viernes. Esta instancia tiene carácter transitorio y su función se limita a dirigir y ordenar el proceso de instalación del nuevo Congreso, sin ejercer funciones legislativas plenas. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la instalación del Congreso Nacional comienza con sesiones preparatorias el 21 de enero del año siguiente a las elecciones generales, fecha en la que los diputados electos deben reunirse para iniciar formalmente el nuevo período legislativo. Este 21 de enero de 2026 está prevista la primera fase para conformar la Junta Directiva provisional, integrada únicamente por un presidente, un vicepresidente y un secretario, conforme al artículo 16 de la normativa parlamentaria. Para su conformación se requiere un mínimo de cinco diputados presentes.