Canciller convoca a Laura Dogu para expresar inconformidad

El Gobierno de Honduras expresó este martes su “inconformidad” con Estados Unidos por opiniones de altos funcionarios de ese país sobre asuntos internos, calificándolas de “injerencia en asuntos soberanos”.

“Ante las declaraciones en los últimos días de algunos funcionarios de los EE.UU. y en particular de la Embajadora Laura Dogu, sobre temas internos de Honduras, la he convocado a mi despacho mañana a las 10:00 a.m. (16:00 GMT), para manifestar la inconformidad del Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ por posicionamientos que consideramos una injerencia en asuntos soberanos”, dijo el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, en la red social X, antes Twitter.

Entre otras cosas, altos cargos de EE.UU., incluida la embajadora Dogu, han criticado la elección de los nuevos fiscales general y adjunto de Honduras por una Comisión Permanente del Parlamento, integrada por nueve diputados, lo que también han cuestionado la oposición y otros sectores del país.

Los críticos aducen que en el Ministerio Público no había un vacío de poder para que una Comisión Permanente del Legislativo eligiera, de manera provisional, a los nuevos fiscales, general, Johel Zelaya, y adjunto, Mario Morazán.