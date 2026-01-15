  1. Inicio
Canaturh denuncia grave crisis por tomas ilegales de tierras en el Atlántico hondureño

Ante la falta de respuesta gubernamental, la Cámara Nacional de Turismo (Canaturh) reitera su preocupación por el precedente negativo que generan las tomas de tierras para la inversión

  15 de enero de 2026
  • Carlos Molina
Las propiedades de canadienses en Trujillo, Colón, en el atlántico hondureño, han sido invadidas desde noviembre pasado, por lo que han tenido que abandonar el país.

La Ceiba, Atlántida

La Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) emitió un enérgico comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” por la persistencia de tomas ilegales de tierras en la zona del litoral Atlántico hondureño.

El gremio turístico hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, en particular a la Fiscalía del Ministerio Público, para que actúe con la “diligencia y prontitud que la ley exige”, impulse las investigaciones correspondientes y promueva las acciones legales necesarias para el desalojo y la restitución de los bienes.

La organización denunció que, pese a las múltiples alertas, la falta de respuesta de las autoridades estatales está agravando una crisis que afecta directamente la seguridad jurídica y la estabilidad social del país.

Un conflicto en escalada

Según el pronunciamiento, lejos de resolverse, la situación ha empeorado desde el inicio de las ocupaciones, generando pérdidas económicas significativas no solo para grandes empresas, sino también para familias que dependen del desarrollo productivo y turístico de la región.

“Los problemas no solo se mantienen, sino que se han agravado, generando pérdidas económicas significativas para empresas y familias que son legítimas propietarias de dichas tierras”, señala parte del comunicado.

Canaturh subrayó que la mayoría de los predios afectados cuentan con títulos legalmente inscritos a favor de los legítimos propietarios y con derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico hondureño, lo que vuelve aún más alarmante la inacción estatal para el sector privado.

Andrés Ehrler, director nacional de Canaturh, dijo a diario LA PRENSA que desde el 15 de enero, cuando emitieron un comunicado tras las expropiaciones a empresarios canadienses en Trujillo, no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades.

“A los canadienses les hicieron un desplazamiento forzoso, y eso está penado por la ley. No solo se trata de una ocupación ilegal; tampoco son las comunidades garífunas las que realizan estas acciones, sino grupos irregulares”, afirmó Ehrler.

Asimismo, el dirigente señaló que existen denuncias interpuestas en las que estarían implicados jueces de la República. “No sé qué hay detrás de la falta de justicia por parte del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, que no han dado la celeridad que el proceso requiere”, puntualizó.

Varias hectáreas de fincas de palma africana en el bajo Aguán siguen invadidas por grupos irregulares.

Invasiones afectan el turismo en la región

Autoridades de Canaturh y guías turísticos del litoral Atlántico han constatado las afectaciones al turismo, reflejadas en una evidente disminución de las visitas a la zona.

“La gente está dejando de ir a los sitios turísticos de las comunidades garífunas y esto está alejando el turismo”, advirtió Ehrler, quien además invitó a empresarios e inversionistas afectados a conformar un solo bloque alrededor de Canaturh para exigir respuestas a las autoridades.

El comunicado advierte que la demora en la aplicación de justicia no es un problema aislado, sino que vulnera derechos fundamentales y proyecta un precedente negativo para Honduras ante la comunidad internacional y los inversionistas extranjeros.

