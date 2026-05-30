Campesinos hondureños se manifiestan en contra de reforma legal

Tegucigalpa.

La Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras y otras organizaciones sociales presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad parcial contra un decreto legislativo que reforma el delito de "asociación terrorista" porque, denuncian, busca "criminalizar la protesta". Esta reforma, aprobada el pasado 18 de mayo, "busca criminalizar la protesta social en este país, en realidad es una amenaza para toda la población que lucha por su derecho en este país (...) porque narra que debe declararse terrorista a tres o más personas que se organizan para manifestarse frente a una institución pública", dijo a EFE el portavoz de la Plataforma Agraria, Yony Rivas.

Rivas aseguró que los campesinos no están contra el combate del delito, pero que para eso debe haber una reglamentación más clara sobre a quiénes se les debe declarar terroristas. "Hasta hoy está generalizando, criminalizando a todos los que luchamos desde la parte pacífica y desde la parte legal, creo que eso no es correcto", subrayó. "Este nuevo gobierno -que preside Nasry Asfura- está con un discurso planteándose criminalizar a los campesinos, a los indígenas y a todos los que luchamos por los derechos fundamentales en este país", enfatizó Rivas. La protesta ante la sede del Supremo también "condena la estrategia de la narrativa del presidente del Congreso Nacional (Parlamento), Tomás Zambrano, y del ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, en contra del Aguán, manifestando que la Plataforma Agraria es una organización que debe ser investigada".