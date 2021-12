En el evento hubo entrega de detalles personalizados, tamales, show de mojigangas y payasito, además de una miniactividad simbólica de lanzamiento globos blancos para recordar a aquellos que ya no están, además se planificó música de marimba en vivo, entre otras actividades.

“Este evento se está llevando a cabo para dar ejemplo a las demás comunidades, estamos contentos como equipo de realizar esta actividad y volverla una tradición. Agradecemos a los colaboradores que dijeron presente para alegrar a todo un pueblo”, manifestó a medios locales Juan Miguel Mejía, coordinador de la actividad.

Por su parte, Cristian Valle, uno de los organizadores, recordó que la bonita idea surgió entre un grupo de amigos tras una actividad de entrega de comida en las afueras del Hospital de Occidente, para los familiares de los pacientes.

“Agradecemos a todos los patrocinadores y colaboradores del evento, desde el que recoge el pino hasta el que asea, me siento satisfecho por lo hecho en este equipo, sin duda alguna amo El Corpus, me nace hacer esto y aquí me voy a morir, feliz y satisfecho de haberlo dado todo”, exteriorizó el joven con voz entrecortada.

A la actividades llegaron autoridades locales y regionales, además de la masiva presencia de familias enteras, quienes optaron por disfrutar de una tarde agradable, cargada de alegría y solidaridad.