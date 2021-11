“Mi mamá me enseñó a trabajar duro para cumplir los sueños”: doctor Orlando Ríos

“Vengo de la mejor escuela de la vida, esa que me enseñó a trabajar duro para poder cumplir tus sueños, esa que me formó a nunca darme por vencido, esa donde tus sueños pueden ser posibles si te esfuerzas y luchas por ellos, esa que a puros coscorrones me hicieron entender que la vida no es fácil y que cada uno tiene una función específica en ella”, recuerda el galeno sobre las enseñanzas que ha tenido en su vida. El joven a su vez maneja “Comercial Orlando”, ya que su mamá siempre lo motivó a emprender.