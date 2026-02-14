  1. Inicio
Beatriz Valle responde a críticas por asumir cargo en el Gobierno de Asfura

La ahora funcionaria arremetió contra líderes y militantes de Libre que han cuestionado su nombramiento. "No hablen de mi vida en ningún sentido”, escribió.

La exdiputada de Libre y del Partido Libre fue nombrada el viernes por Asfura como directora residente de la junta directiva de Hondutel.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La exdiputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, reaccionó en redes sociales luego de ser nombrada el viernes como directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

Valle fue designada en el cargo por el presidente Nasry Asfura, decisión que se conoció recientemente y que derivó en críticas contra la exparlamentaria.

¿Cuál es el cargo de Beatriz Valle en el Gobierno de Nasry Asfura?

Tras el anuncio, la excongresista arremetió contra exfuncionarios y militantes del partido Libertad y Refundación (Libre), con quienes ha mantenido diferencias desde 2022, cuando fue expulsada de dicha institución política.

“A los exfuncionarios de Libre y a la militancia que me linchó, me maltrató, igual a mi hija, no hablen de mi vida en ningún sentido”, escribió.

En su publicación, señaló que participó en la construcción de ese partido y cuestionó el trato recibido. “Yo construí ese partido con mucho sacrificio, ustedes lo destruyeron y a mí me maltrataron hasta enfermarme”, expresó.

“Ya a nadie le interesa escuchar sus opiniones odiosas. ¡Que les vaya bonito!”, concluyó Valle Marichal tras su sorpresivo nombramiento en Hondutel.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
