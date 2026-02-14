Beatriz Valle responde a críticas por asumir cargo en el Gobierno de Asfura

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La exdiputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, reaccionó en redes sociales luego de ser nombrada el viernes como directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). Valle fue designada en el cargo por el presidente Nasry Asfura, decisión que se conoció recientemente y que derivó en críticas contra la exparlamentaria.

Tras el anuncio, la excongresista arremetió contra exfuncionarios y militantes del partido Libertad y Refundación (Libre), con quienes ha mantenido diferencias desde 2022, cuando fue expulsada de dicha institución política.