Beatriz Valle ataca a Libre tras derrota de Cálix frente a Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La actual diputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, atizó este martes en contra del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) luego de la derrota de Jorge Cálix frente a Salvador Nasralla en las elecciones primarias 2025.

“No me arrepiento ni un segundo de haber defendido la República y la democracia y sobre todo, no me arrepiento de haber salido de la cúpula corrupta de Libre”, manifestó la congresista en sus redes sociales.