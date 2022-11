Bancadas del CN y analistas políticos cuestionan amenaza Edmundo Orellana

De igual manera el diputado liberal, Marlon Lara, manifestó que “todas las bancadas dentro del CN nos hemos comprometido a elegir una nueva CSJ a la medida de la población y no de Libre, ni ningún partido político en ese sentido se desvirtúa que se rompa el orden Constitucional, así que desde el punto de vista del PL, vamos a votar por los candidatos que nos envíe la Junta Nominadora”.

“Me parece insólito y nefasta la declaración, además de fuera de orden me extraña que un abogado que fue catedrático quiera desconocer los procedimientos legales que se tienen que llevar a cabo en la elección de la CSJ, la Constitución es clara el artículo 311 establece como se va elegir la Corte. Así que hoy lo puedo decir ya empiezan a quitarse la mascara los de Libre para querer instalar una ANC y perpetuarse en el poder y romper el orden Constitucional quienes lo quieren hacer son ellos y hoy avalados por Edmundo Orellana”, expresó el jefe de bancada del PN, Tomás Zambrano.

Agregó que “en función de ese millón setecientos mil votos que ellos hablan no eran votos para que Libre llegara al poder, eran votos para que saliera el PN más que todo Juan Orlando Hernández del poder, al momento que llegan al poder y están actuando igual que el PN, eso tiene descontento al pueblo hondureño no creo que el pueblo con un mal gobierno como se ha visto hasta ahora quiera volver a votar por un candidato presidencial de ellos, toda la vida Libre ha querido cambiar la Constitución para reelegir al expresidente”.

En el mismo tema la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, condenó las declaraciones del Orellana Mercado y llamo al funcionario a no confrontar, ni dividir más al país y generar temor en la población.

“Creo que es un tema que divide al país, que confronta que crea crispación y cuando provienen de un alto funcionario además de alguien muy cercano a la familia presidencial esto se ve como un mensaje, no se si amenazante o de advertencia pero que en todo caso me parece que no contribuye al ambiente de consensos que debe de haber en el país”, enfatizó Julieta Castellanos.