Aumento del comercio internacional enlentece a los puertos

Puerto Barrios, Guatemala

Para el caso, en el último trimestre de 2024, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala llamó a los importadores, transportistas, agentes aduaneros y a todos los usuarios del servicio de aduanas a retirar más de 10,000 contenedores de las terminales portuarias que se encontraban saturadas por diversas causas, entre ellas, los importadores no habían realizado el trámite de la Declaración Única Centroamericana (Duca) que entró en vigencia en abril de 2019 .

Puerto Cortés no escapa de este torbellino logístico. Entre 2024 y 2025, los transportistas de carga han paralizado sus actividades en varias ocasiones para obligar a la OPC a agilizar las operaciones por los dilatados tiempos de espera durante el proceso de entrega y retiro de contenedores del recinto portuario.

“Traje un contenedor de El Salvador a este puerto, entré a las 8:00 de la noche ayer salí cerca de las 11:00 de la noche. Tardé unas tres horas en entregar el contenedor. Ahora llevó este otro contenedor cargado para El Salvador. También tardé como tres horas para que me lo entregaran. Muchas veces se puede tardar más, depende de la trabazón que haya”, explica Sallas.

“También estamos por hacer inversiones en infraestructura y equipo para aumentar la capacidad de patio y mejorar la eficiencia de contenedores; lo que queremos ahorita es mejorar los trámites y procesos, automatizarlos lo más posible para que realmente haya mayor movilidad y llegar a un justo a tiempo . También homologación de horarios entre diferentes instituciones que trabajan en el puerto y la cadena logística. OPC trabaja 24/7, pero la cadena logística no lo hace así”, dice.

“Esto se ha visto exacerbado por la llegada simultánea de volúmenes rezagados de otros países con los que se tiene conexión marítima y que también enfrentan problemas de saturación. También la falta de infraestructura adecuada en diferentes terminales portuarias que no han recibido inversiones necesarias ha limitado la capacidad para manejar volúmenes de operaciones. Esto incluye la necesidad de mejorar patios de contenedores, como es el caso de OPC, y ampliación de la misma para igualar la capacidad (...)”, agregó en una entrevista con Diario La Prensa.

Pese a las nuevas herramientas tecnológicas para agilizar trámites, no todos los actores logran adaptarse al ritmo que demanda el comercio actual. Durante un recorrido de La Prensa por la aduana terrestre de Corinto, entre Honduras y Guatemala, los periodistas observaron que muchos transportistas aún llegan sin haber completado la DUCA anticipada. De esta manera, generan retrasos que paralizan kilómetros de carretera.

Estos transportistas, tanto de Guatemala como de Honduras, arriban a Corinto con los contenedores y esperan que un tramitador realice las gestiones ante las autoridades de aduanas para que les inspeccionen la carga y autoricen la salida.

Ferdin Portillo, un transportista que trasladaba un contenedor de fertilizantes de la capital guatemalteca hasta Puerto Cortés, esperaba pacientemente en Corinto la revisión del contenedor. Mientras tanto, el camión lo tenía estacionado a la orilla de la carretera por donde transita carga con destino a puertos marítimos.

“Yo llegué en la madrugada del viernes y hoy, como es sábado, trabajan hasta mediodía. No creo que logre hacer el trámite. Me tocará quedarme aquí y viajar hasta el lunes a Puerto Cortés”, dijo Portillo, quien no hizo la declaración anticipada y realizaba las gestiones por medio de un tramitador.