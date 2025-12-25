Centros de salud reducirán atención por fin de año

San Pedro Sula, Honduras.

Debido a las fiestas de fin de año, la atención en los centros de salud de la ciudad se verán reducidos esta semana, según informó la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula.

De acuerdo con la información, este jueves 25 de diciembre, todos los establecimientos del municipio permanecerán cerrados, mientras que el viernes 26 únicamente se brindará atención en el policlínico Miguel Paz Barahona y el establecimiento de salud de Cofradía.

No obstante, la atención en ambos centros el viernes se limitará a emergencias y vacunación tanto para niños como adultos, incluyendo la vacuna de la fiebre amarilla, en horario de 7:00 am a 3:00 pm.

Autoridades sanitarias hicieron un llamado a la prevención durante las celebraciones, recordando evitar conducir bajo los efectos del alcohol, manipular pólvora y proteger a las mascotas de la pirotecnia.