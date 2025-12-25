Centros de salud reducirán atención por fin de año

Debido a las fiestas de fin de año, la atención en los centros de salud de la ciudad se verán reducidos esta semana, según informó la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula.
De acuerdo con la información, este jueves 25 de diciembre, todos los establecimientos del municipio permanecerán cerrados, mientras que el viernes 26 únicamente se brindará atención en el policlínico Miguel Paz Barahona y el establecimiento de salud de Cofradía.
No obstante, la atención en ambos centros el viernes se limitará a emergencias y vacunación tanto para niños como adultos, incluyendo la vacuna de la fiebre amarilla, en horario de 7:00 am a 3:00 pm.
Autoridades sanitarias hicieron un llamado a la prevención durante las celebraciones, recordando evitar conducir bajo los efectos del alcohol, manipular pólvora y proteger a las mascotas de la pirotecnia.
Además, dieron a conocer que el asueto se concedió con el objetivo de promover la unión familiar y que la atención regular en los centros de salud del municipio se reanudará el lunes 29 de diciembre.
Mientras que en el hospital Mario Catarino Rivas, el personal médico y administrativo gozará de asueto los días 26 y 31 de diciembre, así como el 2 de enero 2026, como parte de un descanso a cuenta de vacaciones.
Las labores normales se retomarán el lunes 5 de enero. Sin embargo, durante este período, el hospital mantendrá en funcionamiento las áreas críticas y la emergencia, con el objetivo de garantizar la atención de pacientes que requieran servicios urgentes.
Los días 29 y 30 de diciembre el centro operará con normalidad. Las autoridades del hospital, que ya suma cerca de 15 quemados por pólvora, reiteraron el llamado a la población para que disfruten de las fiestas de fin de año en familia y no usen pirotecnia, para evitar accidentes que pueden dejar cicatrices permanentes.