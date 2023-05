Atascada solución a invasiones de tierras productoras

El poco avance muestra la parsimonia en intentar resolver el conflicto que no tendrá soluciones a cercano plazo, mientras hay productores que se quejan porque la fruta, en el caso de la palma, no está siendo cosechada.

“En la comisión tripartita hubo un tiempo en el que no hubo movimiento. En este año se hicieron convocatorias y se condensó el funcionamiento de la comisión tripartita, también acordaron cómo se van a hacer las tomas de decisiones”.

LA PRENSA indagó con las autoridades involucradas que deben dar fin a este conflicto agrario que ya deja más de 140 personas muertas a los largo de varios años, pero la situación no tiene un panorama claro.

Aunque son siete departamentos donde se concentra el conflicto, la comisión solo resolverá los casos del Bajo Aguán.

El resto de zonas afectadas deberán de acudir a la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia para tener solución, explicó el abogado Roy Murillo.

En el Bajo Aguán se habló de un pacto de honor para detener las invasiones por mientras el Gobierno resolvía, pero “la invasión se ha seguido dando”. “Entonces, ahí ha habido un incumplimiento por parte de los campesinos”.

La comisión tripartita centrará su atención en esta zona donde también deberán resolver los asesinatos en contra de personas, casos en los que la ONU ha solicitado que “se investiguen”.

LA PRENSA contactó a un líder campesino que no quiso ser identificado y manifestó que el Gobierno no los quiere ayudar.

“Ellos solo velan por la tierra de los ricos como ellos. Mire ese acuerdo que tenemos desde 2022, ¿nos han dado respuestas?, claro que no, y qué pasa, muchos de nosotros son asesinados por decir esto”.

Para Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el escenario es claro: “El problema de las invasiones de tierra es una violación del derecho a la propiedad privada, un derecho humano fundamental”.Según el Cohep, hay más de L4,000 millones en pérdidas por invasiones de tierra en el sector azucarero del país.

Los informes indican que las invasiones se están dando, principalmente en siete departamentos: Choluteca, Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán.

También, según datos oficiales, 2,400 millones de dólares se dejaron de invertir en Honduras producto de las invasiones en 2022.

En ese sentido, los sectores productivos mayormente afectados por las tomas de tierras son los cultivos de palma, ganado, maíz, azúcar, arroz y melón.Reportes hasta 2022 dictan que 30,000 manzanas de tierra están invadidas.

Para Guillermo Cerritos, director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), no es nuevo que el oficialismo no responda a estos llamados, pues desde la administración del expresidente Juan Orlando Hernández no se atiende ningún llamado.

“La situación empeora cada día más, Hernández nunca respondió, uno ni otro Gobierno han dado respuesta”, lamentó.

Otro elemento es que desde el Congreso Nacional quieren derogar el Decreto Legislativo 93-2021 que en su artículo 5 (pág. 10-11), reforma por adición el artículo 378 del Código Penal donde aumenta la pena para el delito de las usurpaciones, según se explicó.