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Honduras va por su propio Cecot: Así es la prisión que el país quiere copiar

Con capacidad para 40,000 presos, ocho módulos y un régimen que prohíbe las visitas familiares, el Cecot se ha convertido en un referente internacional. Honduras también estudia su modelo de seguridad

Honduras va por su propio Cecot: Así es la prisión que el país quiere copiar

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es una megacárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele en Tecoluca, departamento de San Vicente, El Salvador. Fue diseñada para recluir a integrantes de las pandillas y mantenerlos aislados de sus estructuras criminales. Su capacidad anunciada es de 40,000 internos, una dimensión que la distingue en América.

 Fotos: Cortesía
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Redacción La Prensa
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