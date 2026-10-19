Barcelona con nuevo equipo: este sería el sorpresivo 11 para derrotar al PSG

El Barcelona afronta su visita al PSG con importantes ausencias en defensa. Hansi Flick deberá reorganizar su última línea para competir ante el vigente campeón europeo.
El guardameta Joan García figura entre los principales candidatos para comenzar como titular en el Parque de los Príncipes, en un encuentro que exigirá máxima concentración ante el ataque parisino.
Xavi espart, ante una gran oportunidad en el lateral. Las lesiones de Jules Koundé y Eric García condicionan la defensa del Barça. El joven canterano aparece como una de las opciones para ocupar el costado derecho.
gerard martín podría regresar justo a tiempo para parís. El defensor fue incluido en la convocatoria tras sufrir un golpe en el talón de Aquiles ante el Betis. Su condición física será determinante para saber si puede comenzar de titular.
Cubarsí tendrá una prueba de máxima exigencia ante el PSG. El central azulgrana apunta a liderar la zaga en París. Su capacidad para salir jugando y anticiparse será importante frente a un rival que destaca por su velocidad ofensiva.
Cancelo apunta a ocupar el lateral izquierdo. Ante las numerosas bajas defensivas, el portugués aparece como una de las alternativas de Flick para completar la línea de cuatro y aportar salida de balón al equipo.
Rodri, una pieza clave para equilibrar al Barcelona. El centrocampista figura entre las opciones para dar equilibrio al equipo azulgrana. Su labor será importante para proteger a una defensa que llega condicionada por las lesiones.
Pedri tendrá la misión de manejar los tiempos en parís. El internacional español apunta a ocupar un lugar en el centro del campo. Su visión y capacidad para conservar la pelota pueden resultar decisivas ante la presión del PSG.
Fermín y olmo se disputan un puesto en el once titular. Flick tiene una de sus principales dudas en la zona de creación. Fermín López y Dani Olmo son las alternativas para completar el mediocampo, dependiendo del planteamiento elegido.
Lamine Yamal, la gran amenaza del Barcelona en parís. El joven atacante será uno de los principales focos de atención del encuentro. El PSG tendrá que encontrar la manera de limitar su desequilibrio y evitar que genere ocasiones en el uno contra uno.
Raphinha apunta al regreso como titular ante el PSG. Después de reaparecer tras sus molestias físicas, el brasileño vuelve a estar disponible y podría recuperar un puesto en el once inicial para aportar presión, velocidad y gol.
Anthony Gordon aparece como opción para completar el tridente. El extremo figura entre los candidatos para acompañar a Lamine Yamal y Raphinha en ataque. Su presencia permitiría al Barça contar con velocidad y profundidad por las bandas.
Koundé, una baja sensible para la defensa azulgrana. El francés sufrió un esguince de tobillo y no estará disponible para el compromiso europeo. Su ausencia obliga a Flick a buscar soluciones para cubrir el lateral derecho.
Eric García también se pierde el duelo contra el PSG. El defensor sufrió una lesión muscular en el cuádriceps durante el partido ante el Betis. Su ausencia reduce las alternativas de Flick para construir la defensa titular.
Karim Adeyemi, opción de velocidad y desborde para aprovechar espacios en la defensa parisina.
Gabriel Jesus, alternativa para reforzar el ataque, aunque su estado físico debe valorarse.
Dani Olmo Puede actuar entre líneas y ayudar a generar ocasiones de gol, saldría en el banco de suplentes.