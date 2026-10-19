Dylan Sprouse conquista las redes por su apoyo a Barbara Palvin

Dylan Sprouse ha llamado la atención en redes sociales por la forma en que demuestra públicamente el amor y la admiración que siente por su esposa, la supermodelo Barbara Palvin. Las imágenes del actor animándola durante su regreso a la pasarela de Victoria's Secret han generado numerosas reacciones, en las que los usuarios lo califican como el «esposo soñado».
Muchos recuerdan a Dylan por su papel de Zack Martin en la serie de Disney Channel Zack y Cody: Gemelos en acción, que lo convirtió en una de las estrellas juveniles más populares de la televisión. Sin embargo, tras esa etapa, Sprouse también se dedicó a sus estudios universitarios y desarrolló otros intereses profesionales.
Después de su paso por Disney, el actor se matriculó en la Universidad de Nueva York, donde estudió diseño de videojuegos. Durante esos años también trabajó como mesero y recepcionista, experiencias que formaron parte de su vida fuera de los reflectores.
Sin embargo, buena parte de la atención reciente se ha centrado en su relación con Barbara Palvin. La pareja se conoció en 2017 durante una fiesta organizada por Harper’s Bazaar, inició su relación en 2018, se comprometió en 2022 y contrajo matrimonio en Hungría en julio de 2023.
Con el tiempo, regresó a la actuación y participó en películas independientes, dramas románticos y thrillers. Paralelamente, desarrolló proyectos empresariales y creativos, entre ellos una empresa artesanal de hidromiel en Brooklyn y la publicación de la serie de novelas gráficas Sun Eater. Esta combinación de actividades ha ampliado su perfil más allá de su trayectoria como actor infantil.
Una de las muestras más recientes de su complicidad se produjo durante el regreso de Palvin a la pasarela de Victoria’s Secret. Según las imágenes que circulan en redes sociales, Dylan fue captado de pie mientras fotografiaba a su esposa, sonreía y celebraba su participación en el desfile. Sus reacciones llamaron la atención de los asistentes y se difundieron en plataformas como X, Instagram y TikTok.
Según las imágenes que circulan en redes sociales, Dylan fue captado de pie mientras fotografiaba a su esposa, sonreía y celebraba su participación en el desfile. Sus reacciones llamaron la atención de los asistentes y se difundieron en plataformas como X, Instagram y TikTok.
Lo que ha llamado la atención de muchos usuarios es que esta muestra de apoyo no sería un hecho aislado. A lo largo de su relación, Sprouse ha acompañado a Palvin en distintos eventos y actividades profesionales. Sus gestos públicos de admiración han sido interpretados como una muestra de compañerismo y respaldo a la carrera de la modelo.
Las redes sociales también se han llenado de comentarios positivos sobre la pareja. Entre las reacciones compartidas figuran mensajes como «Por ellos creo en el amor», «Me encanta cómo Dylan idolatra a su esposa» y «El amor de Dylan influye mucho en la seguridad de Barbara». Estas expresiones reflejan la percepción de quienes ven en el actor un ejemplo de pareja que celebra los logros profesionales de su compañera.
El contexto del desfile también ha contribuido al interés generado por las imágenes. Si se confirma que Palvin regresó a la pasarela pocas semanas después del nacimiento de su hija, Sylvie, el episodio adquiere una dimensión personal adicional. La experiencia de la modelo y las declaraciones que haya ofrecido sobre el apoyo de su familia y amigos permitirían completar ese contexto.
Por ello, Dylan Sprouse ha pasado de ser recordado principalmente por su etapa como estrella infantil a ocupar un lugar destacado en las conversaciones sobre relaciones de pareja en redes sociales.
Para muchos usuarios, sus gestos hacia Barbara Palvin representan una forma de compañerismo basada en el respeto, la admiración y la alegría por los logros del otro.