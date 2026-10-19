Dylan Sprouse conquista las redes por su apoyo a Barbara Palvin

Una de las muestras más recientes de su complicidad se produjo durante el regreso de Palvin a la pasarela de Victoria’s Secret. Según las imágenes que circulan en redes sociales, Dylan fue captado de pie mientras fotografiaba a su esposa, sonreía y celebraba su participación en el desfile. Sus reacciones llamaron la atención de los asistentes y se difundieron en plataformas como X, Instagram y TikTok.