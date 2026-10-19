Inicia juicio de hondureña que dio a luz en secreto y mató a su hija recién nacida

San Pedro Sula, Honduras. En la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia inició el juicio oral y público contra Gloria Marina López Pineda, acusada de matar a puñaladas a su hija recién nacida.
El juicio fue aperturado con la presentación de pruebas y de incidentes por parte de las fiscales que llevan el caso. La defensa de la acusada presentó pruebas documentales.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía está la comparecencia de un perito en genética forense y la de un testigo que es la dueña de la casa donde ocurrió el crimen. En la etapa incidencial, las acusadoras públicas propusieron la pericia de histopatología para comprobar si la bebé estaba viva al momento en que la mamá supuestamente le infirió las puñaladas. Esa pericia será evacuada en el transcurso del juicio que se desarrollará del 19 al 21 de octubre.
La carga probatoria del Ministerio Público incluye cuatro testigos, seis pruebas documentales y seis pruebas técnico-científicas. Entre las evidencias técnico-científicas figuran dictámenes psiquiátricos, psicológicos, las pruebas de ADN de la bebé y el dictamen de autopsia, en el que se establecen las heridas de arma blanca que sufrió la recién nacida.
El crimen ocurrió el domingo 11 de mayo de 2025, en el marco de la celebración del Día de la Madre. López Pineda trabajaba como empleada doméstica en una vivienda de la residencial Santa Mónica, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.
Ocultó el cuerpo en un recipiente de basura
De acuerdo con la investigación, Gloria Marina, tras dar a luz en secreto en el interior de la vivienda donde laboraba, salió de la habitación sangrando y manifestó a sus empleadores que presentaba problemas menstruales.
Al observar que se encontraba en evidente estado de emergencia, sus empleadores la trasladaron de inmediato al hospital Mario Rivas, donde los médicos confirmaron que acababa de dar a luz.
Alertados por la situación, los empleadores regresaron a la vivienda y hallaron el cuerpo sin vida de la recién nacida en el servicio sanitario, envuelta en una toalla dentro de un recipiente para basura.
Cuando la menor fue llevada al hospital, los médicos confirmaron que había fallecido y que presentaba heridas provocadas por arma blanca, incluida una en el cuello.
Las autoridades fueron notificadas de inmediato para realizar el levantamiento cadavérico. Posteriormente, iniciaron las investigaciones y detuvieron a la madre de la bebé.
Según las investigaciones policiales, durante la inspección de la escena del crimen se estableció que Gloria Marina López Pineda presuntamente utilizó un cuchillo de cocina para atacar a la recién nacida, provocándole una herida en el cuello y otras cinco lesiones con arma blanca en distintas partes del cuerpo.