Inicia juicio de hondureña que dio a luz en secreto y mató a su hija recién nacida

San Pedro Sula, Honduras. En la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia inició el juicio oral y público contra Gloria Marina López Pineda, acusada de matar a puñaladas a su hija recién nacida.

El juicio fue aperturado con la presentación de pruebas y de incidentes por parte de las fiscales que llevan el caso. La defensa de la acusada presentó pruebas documentales.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía está la comparecencia de un perito en genética forense y la de un testigo que es la dueña de la casa donde ocurrió el crimen. En la etapa incidencial, las acusadoras públicas propusieron la pericia de histopatología para comprobar si la bebé estaba viva al momento en que la mamá supuestamente le infirió las puñaladas. Esa pericia será evacuada en el transcurso del juicio que se desarrollará del 19 al 21 de octubre.

La carga probatoria del Ministerio Público incluye cuatro testigos, seis pruebas documentales y seis pruebas técnico-científicas. Entre las evidencias técnico-científicas figuran dictámenes psiquiátricos, psicológicos, las pruebas de ADN de la bebé y el dictamen de autopsia, en el que se establecen las heridas de arma blanca que sufrió la recién nacida.

El crimen ocurrió el domingo 11 de mayo de 2025, en el marco de la celebración del Día de la Madre. López Pineda trabajaba como empleada doméstica en una vivienda de la residencial Santa Mónica, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.