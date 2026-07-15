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Asfura juramenta a 170 atletas hondureños para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El presidente Nasry Asfura juramentó a la delegación hondureña que participará en Santo Domingo 2026 y entregó el pabellón nacional a los abanderados

Asfura juramenta a 170 atletas hondureños para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El presidente Nasry Asfura entregó el pabellón nacional a los abanderados de la delegación hondureña que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura juramentó este miércoles a la delegación de 170 atletas hondureños que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante la ceremonia, realizada en el Salón Morazán de Casa Presidencial, el mandatario entregó el pabellón nacional a los abanderados Natalie Gabriela Espinal Sánchez y Jason Castro, quien recibió la representación de Derek David Midence Aguilar.

Asfura destacó el esfuerzo, la disciplina y los años de preparación de los deportistas hondureños, a quienes llamó a competir con honor y compromiso durante la justa regional.

Asfura destacó el esfuerzo, la disciplina y los años de preparación de los deportistas hondureños, a quienes llamó a competir con honor y compromiso durante la justa regional.

“Portar la bandera representa todo el amor hacia Honduras”, expresó el presidente, al señalar que los atletas llevarán consigo la esperanza y el orgullo de miles de hondureños.

El mandatario aseguró que llegar a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe no es producto de la casualidad, sino del trabajo constante de los atletas, entrenadores y federaciones deportivas.

“Llegar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es una casualidad, es un esfuerzo, es un trabajo y una dedicación de muchos años”, manifestó.

La competencia se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, donde participarán más de cuatro mil atletas de 37 países en más de 25 disciplinas deportivas.

La delegación hondureña buscará mejorar su participación histórica en esta competencia, en la que el país acumula 63 medallas, entre ellas tres de oro, 13 de plata y 47 de bronce.

Conquistar medallas

Entre los deportes donde Honduras espera obtener buenos resultados destacan taekwondo, levantamiento de pesas, remo, judo y lucha, disciplinas en las que los atletas nacionales han tenido importantes actuaciones.

Natalie Gabriela Espinal llega como abanderada tras conquistar el oro en tenis durante los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, mientras que Derek David Midence, medallista de oro en taekwondo en esa misma edición, fue designado como representante masculino.

Midence no pudo asistir a la ceremonia debido a compromisos de preparación en el extranjero, por lo que Jason Castro recibió el pabellón nacional en su representación.

En el acto también participaron autoridades deportivas, entre ellas representantes del Comité Olímpico Hondureño, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), entrenadores y miembros de la jefatura de misión.

Honduras afrontará esta nueva cita regional con el objetivo de sumar experiencia, conquistar medallas y fortalecer el desarrollo del deporte nacional dentro del ciclo olímpico rumbo a futuras competencias internacionales.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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