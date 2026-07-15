Asfura juramenta a 170 atletas hondureños para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura juramentó este miércoles a la delegación de 170 atletas hondureños que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Durante la ceremonia, realizada en el Salón Morazán de Casa Presidencial, el mandatario entregó el pabellón nacional a los abanderados Natalie Gabriela Espinal Sánchez y Jason Castro, quien recibió la representación de Derek David Midence Aguilar.

“Portar la bandera representa todo el amor hacia Honduras”, expresó el presidente, al señalar que los atletas llevarán consigo la esperanza y el orgullo de miles de hondureños. El mandatario aseguró que llegar a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe no es producto de la casualidad, sino del trabajo constante de los atletas, entrenadores y federaciones deportivas. “Llegar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es una casualidad, es un esfuerzo, es un trabajo y una dedicación de muchos años”, manifestó. La competencia se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, donde participarán más de cuatro mil atletas de 37 países en más de 25 disciplinas deportivas. La delegación hondureña buscará mejorar su participación histórica en esta competencia, en la que el país acumula 63 medallas, entre ellas tres de oro, 13 de plata y 47 de bronce.

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