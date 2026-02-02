Arranca sesión del Congreso: amnistías, procurador general y emergencia en salud

Tegucigalpa, Honduras.

Previo al inicio de la sesión, se observó la llegada de los diputados y de distintos actores vinculados a los temas en discusión, entre ellos el abogado Dagoberto Aspra, quien figura entre los aspirantes con mayor respaldo para asumir la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR).

Alrededor de las 3:40 de la tarde de este lunes 2 de febrero de 2026, el Congreso Nacional inició sesión ordinaria con una agenda que contempla la aprobación de amnistías, la elección del nuevo procurador general de la República y el abordaje de la emergencia en el sector salud.

En declaraciones a los medios de comunicación, Aspra señaló que, de ser electo procurador general, impulsará un paquete de reformas legales orientadas a fortalecer la lucha contra la corrupción, el cual incluye la eliminación de la Secretaría de Transparencia y la devolución de sus atribuciones a la Procuraduría.

“Nosotros, mediante un paquete de reformas legales, estamos pidiendo que se devuelva a la Procuraduría General de la República las funciones que tenía la Secretaría de Transparencia y poder liderar una estrategia nacional anticorrupción”, manifestó.

El abogado explicó que su propuesta también contempla la creación de una ley de cumplimiento antisoborno, basada en estándares internacionales, con el propósito de blindar las relaciones comerciales entre el Estado y los particulares y prevenir prácticas corruptas en la contratación pública.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por otro lado, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) instó al Congreso Nacional a priorizar la idoneidad, transparencia e independencia en el proceso de elección del nuevo Procurador General y Subprocurador General de la República, el cual será conocido este lunes por el pleno legislativo.

Mediante un pronunciamiento público, la organización subrayó la relevancia de este proceso para la defensa del interés público, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el respeto al Estado de derecho, recordando que la Procuraduría General de la República es una institución de rango constitucional encargada de la defensa jurídica del Estado.

La sesión legislativa se desarrolla en un contexto marcado por la expectativa en torno a la elección del nuevo procurador general, así como por la discusión de medidas relacionadas con la situación sanitaria del país.