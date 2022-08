“Andá conseguí dinero vos pue”, dijo Mel a dirigente lenca que pidió reparación de carreteras

El expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales humilló a dirigente lenca en una reunión en la comunidad de La Campa que le preguntó acerca de la reparación de las carreteras de su comunidad.

“Ya les expliqué, durante 15 o 20 minutos. No hay dinero. Si objetivamente fuera, no hay forma de prolongar todas esas carreteras que quedaron paradas. Están paradas en todo el país, no solo en La Campa”, dijo Zelaya.

Agregó que Darwin Reyes, presidente del proyecto de pavimentación, “es medio durito para entender y si este no entiende no entienden los demás”, aseguró.

En tanto, Reyes respondió a las ofensas que le hizo el exmandatario “Somo lencas, y entendemos lo que nos dice y comprendemos y tenemos pensamiento crítico, aquí es si nos dice que no hay dinero entonces ese mismo dinero, ¿cuál va ser la renovación con la empresa? ¿no se reinicia?”.

Ante la pregunta del dirigente “Mel” con un tono molesto expresó hasta una mala expresión. “Miren me van a hacer repetir todo lo que dije. Dejen este aquí para que vaya allá. Andá conseguí el dinero vos pue, te vamos a dar la firma y conseguí el dinero vos para pagarle a todas las empresas que ha dejado el gobierno anterior ¿vos le vas a pagar?

Zelaya aseguró que no hay dinero ni para pagar la planilla de maestros, ni de alcaldes. Además, que han tenido que ir al banco a solicitar crédito, “eso se entiende, ustedes manejan sus casas, fondos, no hay dinero, ni un centavo”.

Concluyó diciendo que no hay forma de prolongar ninguno de los proyectos que dejó abandonado el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.

por su parte, Roberto Santos, alcalde de La Campa, manifestó en una radio de Tegucigalpa, que sí se sintieron ofendidos y hasta humillados con los comentarios que hizo el expresidente Zelaya cuando solo estaban solicitando ayuda.

Santos manifestó: “Nos sentimos ofendidos y de repente humillados, pero la verdad que el pueblo de Lempira siempre es noble y en las cosas buenas siempre está presente”.

Sin embargo, enfatizó que no se quedarán con lo que les dijo Zelaya y que ellos lucharán que el tan “anhelado” proyecto se pueda llevar a cabo.