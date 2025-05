Allanan casa donde gerente de Koriun Inversiones ofrecía visas

Choloma, Honduras

Los agentes y militares entraron a un local ubicado en la segunda planta, donde permanecieron al menos una hora. En ese mismo apartamento fue donde Iván Velásquez inició sus operaciones en Choloma en 2023.

Vecinos consultados por LA PRENSA afirmaron que a mediados de 2023 la cuadra comenzó a ser más visitada por personas, que llegaron a hacer largas filas. “Nos enteramos de que a lo que venían era por visas de trabajo, por las que cada uno pagaba cinco mil lempiras”, dijo una vecina.

Manifestó que a finales de ese año que estuvo en el apartamento, la calle se llenaba de personas que viajaban desde occidente, de Atlántida y otras ciudades cercanas que también estaban depositando dinero.

“Yo vendía mucho en la pulpería, era durante todo el día que había afluencia, pero no sabíamos muy bien cómo funcionaba porque era más fuerte lo de las visas”, comentó la dueña de una pulpería que prefirió no identificarse.

Dijo que en ese apartamento ya no era suficiente y cada mes aumentaba la cantidad de personas que llegaban. “Yo no invertí en ese momento porque miraba que reclamaban por las visas que no les salían y no tuve confianza, pero sí deposité dinero cuando se fueron al otro local”, lamentó.