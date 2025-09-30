La leve condena en Estados Unidos contra un narco hondureño

<b>Walther Alexander Ramos Rivera, alias Volantillo,</b> movió toneladas de cocaína hasta llegar a las calles de Estados Unidos. Sus vínculos lo conectaban directamente con Sergio Neftalí Mejía Duarte.Ayer lunes, el juez Robert N. Scola dictó sentencia al hondureño y sorprendió por su brevedad en comparación con la magnitud de los delitos.<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/toros-droga-hundieron-narcotrafico-sergio-neftali-mejia-cadena-perpetua-BELP1184948" target="_blank">Sergio Neftalí Mejía Duarte, </a>considerado uno de los principales capos del narcotráfico en Honduras, fue sentenciado por la justicia de Estados Unidos en mayo de 2018 a cadena perpetua por liderar el transporte de decenas de miles de kilos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, con destino final en el mercado estadounidense.