Alia Kafati dice que retirará proyecto sobre reelección presidencial en Honduras

La diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, anunció este viernes que retirará del pleno del Congreso Nacional el proyecto de ley presentado para regular la reelección presidencial en Honduras, al considerar que la Constitución establece que esta figura es ilegal.
Kafati explicó que la iniciativa será retirada la próxima semana y afirmó que su intención al presentar la propuesta era establecer límites para evitar futuros intentos de modificar las reglas constitucionales en torno a la Presidencia de la República.
“Mi posición es firme: la reelección es ilegal, fue ilegal y seguirá siendo ilegal. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley”, expresó la legisladora mediante un pronunciamiento divulgado este viernes.
La diputada había presentado el jueves ante el Parlamento una iniciativa que buscaba regular la figura de la reelección presidencial, un tema que generó una crisis política en Honduras tras la habilitación de un segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández.
Reelección por dos períodos constitucionales
El proyecto planteaba que la reelección presidencial pudiera permitirse únicamente por una ocasión y que una persona que ejerciera la Presidencia durante dos períodos constitucionales quedara inhabilitada para aspirar nuevamente al cargo de mandatario, designado presidencial o diputado.
Durante la presentación de la propuesta, Kafati señaló que, tras la sentencia emitida en 2015 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que permitió la participación de Hernández en las elecciones de 2017, quedó un vacío sobre los límites de la reelección presidencial.
La congresista sostuvo que Honduras ha atravesado crisis relacionadas con el orden constitucional en las últimas décadas y mencionó los casos del expresidente Manuel Zelaya y la llamada “Cuarta Urna”, así como la reelección de Hernández.
El anuncio de retiro del proyecto ocurre días antes del regreso al país del expresidente Juan Orlando Hernández, quien salió de Honduras en 2022 tras ser extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y armas, aunque posteriormente recibió un indulto presidencial.