Alia Kafati dice que retirará proyecto sobre reelección presidencial en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, anunció este viernes que retirará del pleno del Congreso Nacional el proyecto de ley presentado para regular la reelección presidencial en Honduras, al considerar que la Constitución establece que esta figura es ilegal.

Kafati explicó que la iniciativa será retirada la próxima semana y afirmó que su intención al presentar la propuesta era establecer límites para evitar futuros intentos de modificar las reglas constitucionales en torno a la Presidencia de la República. “Mi posición es firme: la reelección es ilegal, fue ilegal y seguirá siendo ilegal. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley”, expresó la legisladora mediante un pronunciamiento divulgado este viernes. La diputada había presentado el jueves ante el Parlamento una iniciativa que buscaba regular la figura de la reelección presidencial, un tema que generó una crisis política en Honduras tras la habilitación de un segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández.

Reelección por dos períodos constitucionales