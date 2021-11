Fernando del Rincón a Nasralla: “Es un peligro tener alguien desinformado manejando las riendas de un país”

De cara a las elecciones generales de este 28 de noviembre, el periodista de CNN, Fernando del Rincón, entrevistó este miércoles en su programa Conclusiones a Salvador Nasralla, del partido Salvador de Honduras, que mantiene una alianza de oposición junto al partido Libertad y Refundación (Libre).

Una de las preguntas hechas a Nasralla, fue de por qué teniendo el potencial político para ganar la presidencia de Honduras no lo intentó de nuevo solo: “El Consejo Nacional Electoral no me permitió y el Congreso, dominado por Juan Orlando Hernández, tener representantes en las mesas”, además argumentó que al no contar con los representantes decidió formar alianza con Xiomara Castro. “No porque no me sintiera capaz”, justificó.

Fernando del Rincón también le cuestionó a Nasralla su postura previo a la alianza, ya que “acusó a Mel Zelaya de haber matado personas en su carrera, y de haberle tirado fuerte a la propia Xiomara”, ante esto, Nasralla respondió: “ Hay que entender el contexto (...) él ha matado gente políticamente hablando, no me refería a que hubiese asesinado gente con pistola, o cosas por el estilo, en el caso de Xiomara nunca he tenido ninguna diferencia”.

Ante la pregunta del periodista sobre de que Mel Zelaya lo había vendido, Nasralla respondió: “los 70 millones no tienen nada que ver con el episodio de 2017, este año a los tres partidos el Congreso les autorizó presupuesto extra por 70 millones de lempiras. Que me vendió es un argot popular...”

Anteriormente, Nasralla había mencionado de que tenía información que terminaría con Libre, por lo tanto, Fernando del Rincón le increpó: “Si tú tienes información que terminaría con el partido es porque no es buena información y si terminaría con el partido y hoy haces alianzas y no das a conocer eres cómplice de la información que dices tener”.

Nasralla: “A diferencia de 2017 cuando participé solo sin diputados, ahora tengo un partido. Lo que yo dije que tengo el conocimiento y la capacidad para destruir a un partido, es porque tengo 45 años y tengo la credibilidad para poder instalar una posición de pensamiento. Nosotros habíamos pagado dos encuestas en que Libre estaba pequeño, yo iba liderando las encuestas, si yo empiezo a publicar en redes sociales y comienzo a hablar de la realidad que tenía el partido Libertad y Refundación, yo podría por mi credibilidad haber destruido al partido Libre”.

Luego, el periodista le consultó si compartía la amistad con Ortega-Murillo, y si había democracia en Nicaragua: “¿Las elecciones pasadas fueron democráticas?” Nasralla: “Yo no soy político, lo que haga Venezuela o Nicaragua me deja sin cuidado”.

Seguidamente, ya más asombrado, Fernando del Rincón le preguntó: “Querés estar al frente de un país y no sabes diferenciar entre dictadura y democracia”, a lo que Nasralla comenta: “Probablemente no, no estoy al fondo de lo que está pasando, no estoy enterado de eso.“Es un peligro tener alguien desinformado a ese nivel manejando las riendas de un país”, le cuestionó el periodista de la cadena CNN en Español y agregó: “Me has dejado con la boca abierta, no te puedo creer, me están sudando las manos de ver cómo tratas de evadir la situación de dos países”, concluyó Fernando del Rincón su entrevista con Nasralla.