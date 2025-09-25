Alerta verde para cinco departamentos de Honduras

Tegucigalpa.

Los efectos de las precipitaciones de la semana pasada continúan generando preocupación en Honduras. Por ello, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) decidió mantener la alerta verde en distintos sectores del país, donde las comunidades aún presentan alta vulnerabilidad.

La medida, que se prolongará durante 24 horas a partir de las 6:00 a.m. de este jueves 25 de septiembre, abarca a los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira e Intibucá. También se incluye a los municipios cercanos al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; además de El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida. A ello se suma el municipio de Alianza, en Valle. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) indicó que la mayor parte del territorio experimentará condiciones secas, aunque se prevén lluvias débiles y dispersas en el oriente por la influencia de humedad transportada desde el Caribe por vientos del este.