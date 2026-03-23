AHDIPPE propone medidas urgentes ante impacto de los combustibles

Tegucigalpa, Honduras

AHDIPPE propone una estrategia conjunta entre el Gobierno y la empresa privada orientada a reducir el consumo de combustibles y mejorar la eficiencia energética en el país.

También plantea la implementación de una campaña masiva de ahorro de combustibles y energía, acompañada de la adopción de horarios escalonados de trabajo y la promoción del teletrabajo para el personal no esencial, con el fin de disminuir la movilidad diaria.

Asimismo, la asociación considera prioritario impulsar el ordenamiento vial en las principales ciudades, establecer metas de reducción de consumo tanto en instituciones públicas como en empresas privadas e implementar sistemas de monitoreo de eficiencia energética que permitan evaluar avances concretos.

En materia operativa, AHDIPPE recomienda fomentar el transporte colectivo empresarial o institucional, así como optimizar rutas logísticas y horarios de operación para reducir el consumo innecesario de combustible.

En el ámbito estratégico, plantea revisar y fortalecer la reserva de combustibles del país, incrementándola de un nivel aproximado de ocho días a al menos 15 días, al considerar el abastecimiento energético como un tema de seguridad nacional.

También sugiere mantener los subsidios a los combustibles bajo criterios técnicos, con techos y pisos claramente definidos y enfocados en los sectores más vulnerables, a fin de evitar distorsiones y garantizar la sostenibilidad fiscal.

Finalmente, la asociación propone concertar con los sectores productivos y de comercialización mecanismos que promuevan precios justos y mayor eficiencia en la cadena de distribución, incluyendo el impulso de ferias del agricultor y una mayor presencia de BANASUPRO.

De igual forma, insta a impulsar con carácter de urgencia la aprobación del Proyecto de Ley de Hidrocarburos como un instrumento clave para fortalecer la transparencia, la competitividad y la seguridad energética del país.