AHDIPPE propone medidas urgentes ante impacto de los combustibles

AHDIPPE propone una estrategia conjunta entre el Gobierno y la empresa privada orientada a reducir el consumo de combustibles y mejorar la eficiencia energética en el país.
También plantea la implementación de una campaña masiva de ahorro de combustibles y energía, acompañada de la adopción de horarios escalonados de trabajo y la promoción del teletrabajo para el personal no esencial, con el fin de disminuir la movilidad diaria.
Asimismo, la asociación considera prioritario impulsar el ordenamiento vial en las principales ciudades, establecer metas de reducción de consumo tanto en instituciones públicas como en empresas privadas e implementar sistemas de monitoreo de eficiencia energética que permitan evaluar avances concretos.
En materia operativa, AHDIPPE recomienda fomentar el transporte colectivo empresarial o institucional, así como optimizar rutas logísticas y horarios de operación para reducir el consumo innecesario de combustible.
En el ámbito estratégico, plantea revisar y fortalecer la reserva de combustibles del país, incrementándola de un nivel aproximado de ocho días a al menos 15 días, al considerar el abastecimiento energético como un tema de seguridad nacional.
También sugiere mantener los subsidios a los combustibles bajo criterios técnicos, con techos y pisos claramente definidos y enfocados en los sectores más vulnerables, a fin de evitar distorsiones y garantizar la sostenibilidad fiscal.
Finalmente, la asociación propone concertar con los sectores productivos y de comercialización mecanismos que promuevan precios justos y mayor eficiencia en la cadena de distribución, incluyendo el impulso de ferias del agricultor y una mayor presencia de BANASUPRO.
De igual forma, insta a impulsar con carácter de urgencia la aprobación del Proyecto de Ley de Hidrocarburos como un instrumento clave para fortalecer la transparencia, la competitividad y la seguridad energética del país.
Medidas urgentes recomendadas
AHDIPPE propone una estrategia conjunta entre Gobierno y empresa privada para reducir el consumo y mejorar la eficiencia
Implementar una campaña masiva de ahorro de combustibles y energía.
1-Establecer horarios escalonados de trabajo.
2-Promover el teletrabajo para personal no esencial.
3-Impulsar el ordenamiento vial en las principales ciudades.
4-Fijar metas de reducción de consumo en instituciones públicas y empresas.
5-Implementar sistemas de monitoreo de eficiencia energética.
6-Fomentar el transporte colectivo empresarial o institucional.
7-Optimizar rutas logísticas y horarios de operación.
8-Revisar y fortalecer la reserva estratégica de combustibles, incrementándola de unos ocho días a al menos 15 días.
9-Mantener subsidios técnicos, con techos y pisos claros, focalizados en sectores vulnerables.
10-Concertar con sectores productivos mecanismos que promuevan precios justos y reduzcan distorsiones, incluyendo el impulso de ferias del agricultor y mayor presencia de BANASUPRO.
11-Impulsar con urgencia la aprobación del Proyecto de Ley de Hidrocarburos.
Recomendaciones para los consumidores
AHDIPPE sugiere acciones prácticas:
1-Utilizar gasolina de 91 octanos (RON) en vehículos que lo permitan, lo que podría representar un ahorro superior a L12.00 por galón.
2-Aplicar autorregulación en el consumo.
3-Mantener el vehículo en óptimas condiciones.
4-Planificar rutas y reducir viajes innecesarios.
5-Adoptar hábitos de conducción eficiente.