Tegucigalpa. Este viernes 15 de octubre, el Gobierno junto con el concesionario Palmerola International Airports (PIA) tienen previsto inaugurar la nueva estación aérea comercial para la capital, pero los vuelos comenzarán hasta noviembre.

El aeropuerto, que consta de siete mangas, iniciará operaciones sin una torre de control, sin la terminal de carga y con obras en proceso de construcción.

Marvin Melgar, experto en concesiones y quien fue parte de la creación del proyecto, explicó que es cierto que el aeropuerto no está completamente a la altura de las terminales de los vecinos. No obstante, defendió, es una terminal en crecimiento, donde ya no se van a pagar las altas tarifas de seguros de vida que pagaban las agencias de aviación al operar en Toncontín, que está catalogado como el segundo aeropuerto más peligroso del mundo.

La proyección es un crecimiento paulatino en los próximos nueve años que permitirá pasar de 300,000 pasajeros internacionales a casi un millón por año. Al haber esta demanda anual se va a necesitar triplicar el nivel de mangas, es decir, aumentarlas a 21 y utilizar al cien por ciento el área comercial y de servicios, proyectó el experto.

Si bien es cierto el aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua, va a nacer como una de las terminales más pequeñas de Centroamérica, en los próximos nueve años se planea triplicar su número de mangas.