Abogados de Juan Orlando Hernández denuncian a Mike Vigil y Jeff Ernst

Indicaron que la DEA les informó que “cualquier declaración que Vigil haga a la prensa lo hace a título personal y no en nombre de la Administración de Control de Drogas”.

Una nota extendida por los abogados de Juan Orlando Hernández describe que “fuimos informados que el señor Mike Vigil no tiene autoridad como exagente de hablar en nombre de esa agencia y además nunca fue autorizado o está autorizado para esos fines”.

Ernst, por su parte, es un periodista independiente también estadounidense que ha cubierto los más magnánimos casos de hondureños vinculados al narcotráfico y señalados por Estados Unidos. Los reportajes de Ernst sobre el caso de Hernández y otros extraditados hondureños han sido plasmados en cadenas internacionales como la estadounidense Univisión o el diario británico The Guardian.

“Creemos que sus actuaciones son motivadas por la falta de atención que le ha ocasionado no pertenecer más a esa agencia y el deseo de ser centro de atención con fines que hasta hoy creemos que son ocultos y financiados por la oposición política de nuestro cliente”, concluyeron.

En cuanto a Ernst, la nota no extiende en detalles sobre acciones en su contra. El expresidente Juan Orlando Hernández se encuentra a la espera de su segunda audiencia fijada para el próximo 10 de mayo a las 11:00 a.m. en donde se le dará lectura a los cargos que se le imputa.

