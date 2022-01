“A Jorge Cálix y a mí nos utilizaron para llegar y luego nos dieron una patada”, dijo la diputada del Congreso Nacional (CN), Beatriz Valle, en un audio filtrado.

En dicho audio la parlamentaria dice que la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya, ha fomentado el odio en contra de los diputados disidentes del Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Si no detienen a la presidenta de estar fomentando el odio no se va a presentar ningún decreto porque ellos ya se tomaron el CN y lo que pretenden es tomarse la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Yo siempre he estado a favor de una Asamblea Nacional Constituyente, pero es muy importante tener las condiciones adecuadas para ello”, se escucha en la grabación.

Además lea: “Partido Liberal le brinda todo el apoyo a la presidenta Xiomara Castro”

Agregó que ahora enfrentan una situación de extremo, pues su vida corre peligro. “Y la gente no puede verlo porque estamos en un sistema que le permite a los presidentes abusar del poder”.

La diputada también comentó que Castro ha violado más de ocho leyes recientemente, al mismo tiempo aseguró que seguirá haciendo la lucha desde el Congreso aunque su vida corra peligro.

“Xiomara ya lleva violada más de ocho leyes y nadie le dice nada porque ella es la presidenta y está bien, yo lo entiendo; sin embargo, a nosotros nos han linchado de manera tan terrible que yo no se cómo uno sobrevive aquí. Yo voy a seguir en mi lucha porque eso fue lo que le prometí al pueblo, pero no le prometí que se iba a instalar una Asamblea Nacional Constituyente en este momento”.

“No soy una traidora. Eramos la punta de lanza del partido y ahora somos unos traidores, vendidos, corruptos, sin vergüenzas. Es muy peligroso lo que hace la presidenta con su discurso de odio llamándonos narco-delincuentes. Quien ha provocado todo esto es la familia Zelaya”.

Por último, comentó que el tiempo les dará la razón y que mientras tanto seguirán luchando porque Honduras tenga una Congreso Nacional democrático.