Unos 18,000 alumnos regresan desde hoy a centros educativos

Tegucigalpa

Luego de 17 meses desde que cerraron los centros educativos en el país producto de la pandemia del covid-19, a partir de hoy retornan a clases de manera oficial alredeor de 18,000 alumnos de 141 centros educativos públicos.

Los estudiantes que retomarán las clases a través de la modalidad semipresencial son de 51 municipios que tienen un bajo porcentaje de contagios del virus, anunciaron las autoridades de la Secretaría de Educación.

El ministro, Arnaldo Bueso, indicó que todo está listo para que se inicien las clases semipresenciales, pero de una forma gradual y constante. “Este día tenía que llegar en el que se marca el comienzo de la gradualidad para retornar a las clases semipresenciales; aunque hubiésemos querido que fuese antes”, apuntó .

Claves 1__ A la fecha ya se han vacunado 47 docentes a nivel nacional, a través de Seguro Social y la Secretaría de Salud; se están vacunando maestro en Intibucá, Yoro, Santa Bárbara, Lempira y Ocotepeque.

2__ Las autoridades prevén finalizar la vacunación de todos los maestros y personal de los centros educativos en septiembre.

Agregó que todos los centros habilitados están en buenas condiciones sanitarias y de infraestructura para atender a los alumnos.

“Lo importante es que se abra el proceso, bajo estrictas medidas de bioseguridad, aunque sea una semana, un mes o dos meses es importante, porque lo hacemos en los centros educativos en la zona rural en donde hay poco acceso a Internet e incluso hay poco acceso a los sistemas de cable que es por donde transmitimos clases también”, afirmó.

Las clases semipresenciales serán voluntarias, es decir, para los padres que consideren enviar a sus hijos a clases, los que no pueden continuar bajo la modalidad virtual. Los menores asistirán a las aulas dos o tres días a la semana, el resto de la semana recibirán clases a través de plataformas virtuales.

Bueso aseguró que en los centros que fueron identificados para reabrir, el personal docente y administrativo ya cuenta con las dosis de la vacuna anticovid, además, la Secretaría dotará de los implementos de bioseguridad necesarios para el personal y alumnado de los centros que van entrar en el esquema de semipresencialidad. Son unos mil docentes los que serán parte del regreso a clases.

Reacciones

Aunque los expertos consideran que es necesario que los alumnos retomen las clases presenciales para mejorar su aprendizaje, algunos dirigentes magisteriales están en contra del regreso a las aulas. Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), manifestó que no existen las condiciones para el retorno. “Estamos dando instrucciones a los compañeros, que si no ven condiciones en sus aldeas o municipios para retornar a las aulas, no deben hacerlo, y deben hablar con los padres de familia para dar a conocer la situación”, dijo.

No todos los docentes están en contra del regreso a las clases, el representante del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), Oveniel Flores, indicó que es urgente regresar a los centros, pero se deben garantizar las condiciones y la bioseguridad. “El llamado es a la Secretaría para que garantice la seguridad de los alumnos y docentes, que se aseguren que van a estar en condiciones buenas, con agua, luz, ventilación, con equipo de bioseguridad”, dijo. Puntualizó que una gran parte de los docentes están comprometidos con los alumnos y quieren regresar a clases presenciales.

Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), expresó su apoyo para que se regrese a los centros escolares. “Este es un paso muy grande que han dado las autoridades educativas, lo reconocemos, lo apoyamos y ojalá pronto tengamos todos de los centros de enseñanza abiertos”.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) autorizó el regreso a las clases semipresenciales y voluntarias en el país, este 16 de agosto comenzaron algunos centros bilingües privados. Actualmente hay 147 solicitudes de las escuelas privadas para regresar; no obstante, de esas, 27 están en la fase final para su aprobación.