Confinamiento total y medidas extremas en dos municipios de Honduras

Redacción.

Dos municipalidades hondureñas han decidido confinar a sus pobladores a consecuencia del auge pandémico y la incidencia de muertes por covid-19.

El Paraíso (El Paraíso) y Sabanagrande (Francisco Morazán) extremaron medidas dentro de la localidad para contener el embate del virus. Entre esas determinaciones se incluye cerrar el comercio, restringir circulación de personas y transporte público terrestre.

Durante el fin de semana, entre 5:00 am. del sábado (17 de julio) y 5:00 am. del lunes (19 de julio), la ordenanza municipal dicta que no se podrán efectuar las actividades previamente mencionadas en El Paraíso.

El Paraíso, un municipio oriental que colinda con Nicaragua, y Sabanagrande, más cercano a la capital de Honduras, Tegucigalpa, se sumaron a las alcaldías que en los últimos meses convocaron a confinamiento local, como la de San Luis (Santa Bárbara), aunque levantados casi de inmediato.

Circulación restringida

Durante la semana, los pobladores de El Paraíso circularán apegados a un calendario por último dígito de la tarjeta de identidad. El lunes saldrán las personas cuyos dígitos sean 0 y 1; el martes circulan 2 y 3; el miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; y viernes 8 y 9.

Sabanagrande, por su parte, optó por mantener el toque de queda a nivel nacional, dictado desde 10:00 pm. hasta 5:00 am., pero entre el 12 de julio y el 12 de agosto ordenaron cerrar establecimientos de bebidas alcohólicas, bares, billares, gimnasios y otras reuniones deportivas. También están prohibidas bodas, cumpleaños y congregaciones.

En tanto que, las autoridades de Sabanagrande, al sur de Francisco Morazán, se mantienen en el toque de queda de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, que ya esta establecido a nivel nacional.

En ambos municipios, se instó a docentes de primaria a detener actividades académicas semipresenciales, con el fin de evitar la propagación del virus que ha dejado en Honduras una estela de fallecimientos que asciende a 7,356, según cifras oficiales (276,989 contagios).

El Gobierno de Honduras ha deslizado la posibilidad de cerrar el comercio y volver al confinamiento, como ocurrió durante los primeros meses de la pandemia que ingresó a Honduras en marzo de 2020. Autoridades advierten que la población no se ha protegido en los últimos meses y que solo un cierre total aplacaría la curva de contagios y decesos por la enfermedad.