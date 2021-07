Es urgente el cierre de ciudades, según subdirector del Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras

El subdirector del Hospital Escuela, Franklin Gómez, manifestó que es urgente el cierre de ciudades, potenciar triajes y hospitales porque las muertes y contagios por el coronavirus van en aumento.

“Es urgente el cierre de ciudades, urgente potenciar hospitales, incluso crear más centros de triaje para poder atender a más pacientes”, indicó.



“Fallecieron cinco personas más, entre ellas una mujer de 24 años, si esto ya no llama la atención, si no alerta a la población y a las autoridades entonces estamos en una catástrofe sanitaria nunca antes vista en el país”, manifestó.



“En el Hospital Escuela ya agotamos el recurso de infraestructura, ya no tenemos ni un solo espacio en donde poner una cama más, tenemos más de 130 pacientes hospitalizados en situación crítica”, lamentó.



“Estamos en alerta roja desde hace varios días y esperamos que la población y las autoridades sean responsables para poder hacerle frente a esto”, mencionó.



Gómez pidió a la población buscar asistencia médica antes de que su salud se complique porque después es más difícil estabilizar a la persona.



“Lo que pasa es que las personas aún sabiendo que tienen una enfermedad de base, sabiendo que tienen sobrepeso no van a un triaje, se automedican y cuando vienen llegan en condiciones muy críticas”, señaló.



“Los pacientes están llegando complicados, no van a los triajes y los triajes ya no pueden con tanta gente por lo mismo, por andar de viaje, por hacer turismo, por visitarse entre familias y haciendo cualquier cosa en las calles”, concluyó.