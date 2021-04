Invest admite que hospitales móviles no son aptos para covid

Tegucigalpa, Honduras.

La comisión interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) reconoció que los siete polémicos hospitales móviles no son aptos para atender a pacientes afectados con el covid-19.

Técnicamente no son aptos para afrontar la pandemia del covid-19, admitió José Ernesto Leva, presidente de la comisión.

LEA: No hay fecha para llegada de vacunas contra el covid-19 en Honduras

“Recibimos de parte de Axel López infinidad de promesas en el cumplimiento de que los instalarían en tiempo y forma, cosa que nos hizo dar promesas de instalación que no cumplimos, pero no cumplimos no por parte de Invest-H, sino por parte del proveedor, que nunca cumple”, declaró.

Los siete hospitales móviles, tres de 91 camas y cuatro de 51 camas, fueron adquiridos y pagados al contado por el Gobierno hondureño el 19 de marzo y 2 de abril del año pasado a las sociedades Elmed Medical System y Hospitales Móviles.Com, representadas por Axel López.