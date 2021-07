Presidente Hernández pide respetar la dignidad de señalados en lista Engel

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió el viernes respetar la dignidad de los funcionarios y exfuncionarios hondureños señalados por Estados Unidos por corrupción, entre los que destacan el exgobernante Porfirio Lobo.

"Es extraño cuando otros (nombres) no aparecen y existe ese debate. En ese sentido, me parece que hay que respetar la dignidad de cada uno", dijo el gobernante hondureño al referirse a la publicación del Departamento de Estado de EE.UU.

Estados Unidos acusa a "Pepe" Lobo de haber aceptado sobornos de un cartel del narcotráfico y asegura que su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, malversó fondos.

"Cada ciudadano de Honduras mientras no sea condenado, (se le presume) inocente y cada uno de ellos tendrá derecho de responder ", subrayó el gobernante.

Agregó, además, si alguno de los señalados por corrupción es "condenado, pues entonces ahí está (evidenciado), y el que no, pues tiene derecho a argumentar porque no".

El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la "Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte", aprobada en diciembre pasado y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel.

Dicha norma establece la creación de una "lista Engel" de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les negará la entrada a EEUU y no podrán obtener visados para viajar a ese país.

El gobernante hondureño indicó que el Departamento de Estado deberá comprobar de forma "correcta" las acusaciones de corrupción contra 55 funcionarios: 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras.

"Si yo le hago una acusación a usted y usted no se la merece o no se la comprueba un tribunal, hasta que un tribunal no lo haga, esa es la realidad, es un Estado de derecho y un Estado de justicia el que tenemos", acotó el presidente Hernández.

Además, el Departamento de Estado señala por corrupción a los diputados Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Albert Pérez, Óscar Nájera y Gladys Aurora López, entre otros.